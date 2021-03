Bản Lát huy động 2,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Bản Lát, xã Tam Chung (Mường Lát) vừa tổ chức lễ công bố bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bản đã huy động được nguồn lực khá lớn đầu từ cơ sở vật chất.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ công bố.

Đây là bản đặc biệt khó khăn, có diện tích tự nhiên là 528,18 ha, 292 hộ và 1.147 nhân khẩu. Sau gần 2 năm xây dựng NTM, bản đã đạt được 14/14 tiêu chí theo Quyết định số 2392/2017/QĐ - UBND, ngày 6-7-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa “Về việc Ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020”.

Hình ảnh buổi lễ công bố bản Lát đạt chuẩn nông thôn mới

Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân cũng như thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bản Lát đã từng bước đi lên với nhiều cách làm mới, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Mường Lát phát biểu tại lễ công bố.

Qua đó, bản từng bước đổi mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, nếp sống văn hoá văn minh được giữ gìn và phát huy, môi trường sạch đẹp hơn, an ninh - trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến năn 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,79%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định là 100%, hệ thống kênh mương kiên cố hóa đạt 100%, có 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên an toàn.

Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, chỉ đạo điều hành của chính quyền ngày càng được tăng cường, Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Lãnh đạo xã Tam Chung phát biểu tại lễ công bố

Bằng việc phát huy tốt sức mạnh lòng dân trong việc xây dựng NTM, người dân trong bản đã tích cực hưởng ứng và tham gia hiến đất, ngày công lao động và đóng góp được 2,2 tỷ đồng, chiếm 88% để làm các công trình dân sinh.

Lãnh đạo huyện Mường Lát trao bằng công nhận và tiền tặng thưởng cho bản Lát, xã Tam Chung

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Mường Lát đã trao Bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới và 30 triệu đồng cho bản Lát; trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Tiến Đạt