Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội giao

Sáng 8-7, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, quyết liệt, sát tình hình thực tiễn và hiệu quả của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh; sự đoàn kết thống nhất, tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao của đội ngũ công chức, người lao động trong ngành, 6 tháng đầu năm 2022 VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội giao, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra và có tỷ lệ đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Nổi bật là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả giải quyết án được nâng cao, đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm cơ bản được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Hội nghị được kết nối trực tiếp đến VKSND cấp huyện.

6 tháng đầu năm 2022, VKSND hai cấp đã phê chuẩn khởi tố mới 1.312 vụ án với 2.465 bị can (giảm 93 vụ, tăng 53 bị can so với cùng kỳ 2021). Trong đó, tội phạm về kinh tế và xâm phạm sở hữu, tội phạm về môi trường khởi tố 453 vụ, 378 vụ án về ma túy, 8 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 3 vụ tội phạm xâm nhập hoạt động tư pháp…

VKSND 2 cấp cũng đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.613 vụ, 3.488 bị cáo; thực hành quyền công tố và kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 283 vụ, 465 bị cáo. Đồng thời tăng cường kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động xét xử để ban hành kháng nghị đảm bảo chất lượng

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, VKSND hai cấp đã ban hành 30 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Nổi bật là Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành 1 kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý vi phạm nguyên tắc tài chính, kế toán, lập khống chứng từ tại Hội Người mù tỉnh. Trên cơ sở kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, có biện pháp chấn chỉnh và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát được khẳng định và nâng cao. Kiến nghị phòng ngừa thực sự đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, ghi nhận, đánh giá cao. Công tác tổ chức cán bộ thực sự tạo chuyển biến tích cực, là khâu công tác trọng tâm, then chốt, đáng chú ý là việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, chú trọng, đổi mới. Công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của VKSND hai cấp được quan tâm, chú trọng….

Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá nguyên nhân của kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm, VKSND hai cấp tiếp tục tăng cường, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường để thực hiện đạt và vượt sâu các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, của ngành đề ra. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hình sự; Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; đẩy mạnh công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự và hành chính ở VKSND hai cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ và đạo đức công vụ; tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị…, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát.

Đỗ Đức