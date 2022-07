“Phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách”

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Sầm Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đã xác định phong trào thi đua trọng tâm là “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; hai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" và “Phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách”. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, Ban Chấp hành Hội LHPN TP Sầm Sơn đã từng bước cụ thể hóa và lồng ghép tổ chức với các chương trình thiết thực, hiệu quả.

Hội viên, phụ nữ TP Sầm Sơn làm vệ sinh môi trường bờ biển.

Là thành phố du lịch, hàng năm Sầm Sơn đón hàng triệu lượt khách nên việc chung tay cùng với thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng thành phố biển Sầm Sơn ngày càng phát triển, đẹp trong lòng du khách và bạn bè quốc tế có vai trò đóng góp quan trọng của tổ chức hội các cấp và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Hội LHPN TP Sầm Sơn xác định phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, như: duy trì hiệu quả các mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, thành lập các tổ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, tiết kiệm theo gương Bác; động viên, hướng dẫn phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống tiến bộ, văn minh, tạo chuyển đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển CNH, HĐH đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức kỹ năng, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phối hợp với ngành công an tổ chức tuyên truyền, ký cam kết không sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ...

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, hội viên, phụ nữ các cơ sở chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khu phố, trồng hoa, cây xanh các tuyến đường chính có đông khách du lịch về tham quan; các khu vực công cộng, công sở cơ quan, trường học. Xây dựng các tuyến đường “Nhà sạch, vườn đẹp - Nhà sạch đẹp - Đô thị văn minh”... tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan, du lịch. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, chú trọng thực hiện tại 11/11 đơn vị. Năm 2021, hội đã ra mắt, nhân rộng 15 mô hình “Nhà sạch - đường làng đẹp”, “Nhà sạch - đường phố đẹp”, “Nhà sạch đẹp - đô thị văn minh”; xây dựng 17 tuyến đường hoa thay thế cỏ dại; giúp thêm 2.575 gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch (vượt chỉ tiêu), nâng số hộ đạt 8 tiêu chí lên 3.575 hộ; duy trì phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh, sạch, đẹp”. 6 tháng đầu năm 2022, các cơ sở hội đã trồng thêm được 8 km đường hoa, gắn biển 69 nhà sạch, vườn mẫu, tiêu biểu, như các xã Quảng Hùng, Quảng Minh, Quảng Đại và phường Quảng Vinh, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phường kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Cùng với đó, để xây dựng “Phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách”, tổ chức hội đã hưởng ứng nhiều hoạt động bề nổi nhưng có sức lan tỏa sâu, rộng trong đời sống, như: Tuần lễ “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”; thành lập câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao thành phố; triển khai các hoạt động tập luyện, giao lưu bóng chuyền hơi, dân vũ, khiêu vũ; tham gia hội thi “Mâm cơm gia đình ấm áp yêu thương”, hưởng ứng “Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái”, hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; xây dựng các loại hình CLB, như “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”, “CLB thể dục thể thao”, thi các cuộc kéo co, nấu cơm bằng niêu đất, “Nét đẹp phụ nữ đô thị”... Qua đó, chị em được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và có thêm kỹ năng vận động, tuyên truyền, thuyết phục hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng thành phố du lịch ngày càng phát triển.

Ngoài ra, hội còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Tính đến 5-2022 dư nợ vốn vay do hội phụ nữ quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 113 tỷ đồng cho 2.603 hộ vay/66 tổ, vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 126 tỷ đồng cho 1.265 hộ vay, vốn TYM là hơn 64 tỉ đồng cho 4.402 hộ vay/96 cụm, dư nợ tiết kiệm 26 tỷ; vốn Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa là 10 tỷ đồng cho 487 hộ vay. Vốn quỹ hội hơn 10 tỷ đồng cho hơn 3.230 lượt thành viên vay. Hầu hết các nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, giúp hộ vay phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh, của thành phố và tổ chức hội, trọng tâm là Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa các vùng, miền, văn hóa nhân loại, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách” và cuộc vận động “Người dân hiểu, tự hào về thành phố, cùng chung ý chí, khát vọng xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị thông minh, hấp dẫn, thân thiện”.

Bài và ảnh: Minh Trang