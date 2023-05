(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh HTX Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Thanh tra Công an tỉnh.

{title} Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh HTX Ngày 16-5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh HTX Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Thanh tra Công an tỉnh. Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Thanh Hoá báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng với đoàn công tác. Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe phổ biến, quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu của buổi kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh HTX Thanh Hóa, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện, khách quan kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực cũng như kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra kiểm toán của các cơ quan chức năng đối với đơn vị; việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực… Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hoá. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực đã bị phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn có nhiều tồn tại hạn chế, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa hiệu quả; công tác tự thanh tra, kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhiều; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức… Chính vì vậy, thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc để đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân tồn tại. Từ đó, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và các cơ quan liên quan có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh HTX Thanh Hóa, đoàn công tác đã tiếp thu để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo với các cơ quan liên quan tháo gỡ. Theo kế hoạch, trong các ngày 17 và 18-5, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Ngọc Lặc, Nga Sơn và Yên Định./. Văn Thiện

