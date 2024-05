“Nổ” có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo “chạy án”

Ngày 8-8, Công an huyện Thường Xuân cho biết, vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Thanh Hưng, sinh năm 1994 ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, là đối tượng đã lên mạng xã hội giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.