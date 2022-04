Mang yêu thương đến với trẻ mồ côi do dịch COVID-19

Làn sóng dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên cả nước từ cuối tháng 4-2021 đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người khiến nhiều em nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Hiện Thanh Hóa có 30 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ bị tử vong do COVID-19. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự chung tay của cộng đồng xã hội đã, đang giúp các em và gia đình vơi đi nỗi đau và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Phòng LĐTB&XH huyện Cẩm Thủy trao sổ tiết kiệm và hỗ trợ tiền mặt cho trẻ mồ côi Trương Thị Thảo ở xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy).

Những “bi kịch” mang tên COVID-19

Mẹ mất trong TP Hồ Chí Minh do nhiễm COVID-19, 2 đứa trẻ mồ côi Lê Khắc Tĩnh Toàn, sinh năm 2017 và Lê Nguyễn Kiên Cường, sinh năm 2021 được bà nội Lê Thị Đức ở thôn 2, xã Xuân Giang (Thọ Xuân) đưa về cưu mang. Vừa dỗ dành đứa cháu nội trên tay, bà Đức vừa ngậm ngùi chia sẻ mà nước mắt rưng rưng: Thương lắm, tội lắm, hoàn cảnh lắm các cô ơi. Vì muốn tương lai con trẻ được tốt hơn mà con trai và con dâu tôi đành xa quê vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Ngày 7-8-2021, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của con dâu khi đang mang thai ở tháng thứ 7. Đây cũng là ngày các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phải mổ gấp cứu sống thai nhi là cháu Kiên Cường, trước khi mẹ chúng trút hơi thở cuối cùng. Sau 2 tháng nuôi dưỡng trong lồng ấp, bà Đức đưa cháu về quê. Từ đó đến nay 2 ông bà không làm được việc gì, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm lo cho 2 cháu. Nỗi buồn chưa nguôi ngoai thì “bi kịch” lại ập đến khi bà Đức phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Cuộc sống phía trước thêm muôn vàn khó khăn.

Với bà Vũ Thị Vinh ở thôn 8, xã Thuận Minh (Thọ Xuân) hoàn cảnh cũng rất éo le. Tuy tuổi cao (sinh năm 1933), sức yếu, không còn minh mẫn nhưng vẫn phải cưu mang đứa cháu ngoại là Nguyễn Thị Hoài Thu, sinh năm 2008. Ông Đỗ Mạnh Cường, trưởng thôn 8, xã Thuận Minh, cho biết: Bà Vinh sinh được 2 cô con gái. Cô chị mới mất chưa được bao lâu thì cô em làm công nhân trong Bình Dương, điểm tựa cuối cùng của bà Vinh ở tuổi xế chiều cũng qua đời vì nhiễm COVID-19, bỏ lại đứa con côi cút, bơ vơ không nơi nương tựa nơi đất khách quê người, tương lai phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Đang sống yên ổn với ông bà ở thôn Tượng Sơn, xã Thạch Tượng (Thạch Thành), chỉ qua một cú điện thoại từ Ả-rập Xê-út báo về, cháu Trương Tường Vi biết mình mãi mãi mất đi người mẹ yêu dấu sau một thời gian chống chọi với COVID-19. Được biết, Vi sinh ra đã không có cha, mẹ Vi tuổi đời còn trẻ, nhà nghèo túng. Vì miếng cơm manh áo, mẹ Vi đành để con ở nhà cho ông bà, đi xuất khẩu lao động và mất nơi xứ người vì COVID-19. Ông bà và Vi trước nay sống chủ yếu bằng nguồn tiền mẹ dành dụm, tiết kiệm gửi về. Sự ra đi của mẹ là một tổn thương, mất mát quá lớn với Vi. Nhỡ mai này ông bà ngoại già yếu theo mẹ về với tổ tiên, Vi biết bấu víu, trông cậy vào đâu nên em chỉ mong dịch bệnh sớm kết thúc để không còn gia đình nào phải mất đi người thân như mình nữa.

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Để hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có trẻ em mồ côi, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng xã hội đã cùng vào cuộc chung tay hỗ trợ các em vượt qua khó khăn bằng nhiều nguồn lực, giải pháp khác nhau. Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, tặng sổ tiết kiệm, nhận đỡ đầu, hỗ trợ bằng vật chất, phương tiện, dụng cụ học tập được trao đến các em, gia đình các em. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp xoa dịu bớt nỗi đau mà còn là động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với cháu Thu ở xã Thuận Minh (Thọ Xuân), sau khi mẹ mất, được anh em họ hàng đón về quê sống với bà ngoại. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để cháu tiếp tục đến trường và thường xuyên đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ 2 bà cháu. Đáp lại sự quan tâm của mọi người, Thu luôn cố gắng phấn đấu học thật tốt để sau này có việc làm, có tiền chăm lo cho bà và tương lai của bản thân. Đối với 2 anh em ruột Lê Khắc Tĩnh Toàn và Lê Nguyễn Kiên Cường cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều phía, tạo động lực để 2 cháu vượt qua nỗi đau thương, hướng đến một tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Với cháu Trương Tường Vi cũng đã nhận được 5 triệu đồng tiền mặt, 1 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng nhiều sự hỗ trợ khác từ các nhà hảo tâm...

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho trẻ em theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tính đến hết tháng 12-2021, tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với trên 2.000 trẻ em với tổng kinh phí đã thực hiện trên 2 tỷ đồng. Từ nguồn tiền của Quỹ Bảo trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã thực hiện trao hỗ trợ 4 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi cả cha và mẹ bị tử vong do COVID-19, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng; hỗ trợ 25 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, mỗi trẻ 5 triệu đồng; hỗ trợ 9 trẻ là con sản phụ bị nhiễm COVID-19 tử vong, mỗi trẻ 1 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa còn hỗ trợ 8 trẻ là con 4 nữ công nhân tử vong sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19 với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ.

Nhằm chung tay hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do tác động của dịch COVID-19 về tài chính, giáo dục, sức khỏe, tinh thần, Hội LHPN tỉnh đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương”. Kết quả có 800 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu, trong đó có 30 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch COVID-19 và 5 trẻ là con sản phụ tử vong do COVID-19... Sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng xã hội giúp các em, gia đình các em không đơn độc trên hành trình mới. Những vòng tay nhân ái sẽ luôn chở che, nâng đỡ để các em có môi trường sống tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Bài và ảnh: Vân Sơn