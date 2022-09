Giúp đỡ, giáo dục thanh niên chậm tiến, yếu thế

Thanh niên (TN) vi phạm pháp luật, chậm tiến không chỉ là gánh nặng của gia đình mà còn là nỗi lo chung của toàn xã hội. Tiếp cận, giáo dục, cảm hóa TN chậm tiến là việc làm khó, tuy nhiên, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có những cách làm linh hoạt, hiệu quả, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Đại diện Huyện đoàn Hậu Lộc, Đoàn xã Hòa Lộc trao hỗ trợ xây nhà và vật dụng gia đình cho gia đình anh Phạm Văn Chiến - thanh niên chậm tiến ở xã Hòa Lộc (ảnh chụp tháng 1-2022).

Trước thực trạng một bộ phận TN sau khi chấp hành xong án phạt tù không có việc làm ổn định lại tiếp tục phạm pháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định công tác tiếp cận, hướng nghiệp, dạy nghề, giúp đỡ và tạo cơ hội cho TN chậm tiến, TN yếu thế được tái hòa nhập cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức cho đoàn viên, TN ký cam kết không vi phạm pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để thanh, thiếu niên (TTN) tránh xa các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật và để cộng đồng chia sẻ với những TN chậm tiến, nhất là những TN mới được mãn hạn tù trở về địa phương. Cùng với đó, các cơ sở đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của gia đình và TN sau khi chấp hành xong án phạt tù, giúp họ xóa bỏ mặc cảm và giới thiệu việc làm phù hợp nếu có nhu cầu...

Với trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Hà Trung đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả giúp TN yếu thế xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội. Theo thống kê, giai đoạn 2017-2022, toàn huyện đã tổ chức được hàng trăm đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thu hút trên 20.000 lượt đoàn viên, TTN tham gia; tổ chức 65 buổi truyền thông tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho 7.200 lượt TN trong khối trường THPT... Đặc biệt, để công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ TTN chậm tiến đạt hiệu quả, các cấp bộ đoàn trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, lực lượng công an tiến hành khảo sát, phân loại TN chậm tiến, TN hoàn lương ở mỗi địa phương. Đồng thời, thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm... điển hình như câu lạc bộ thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, mô hình “Giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ TTN yếu thế, chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng” ở xã Hà Lai; mô hình “Địa chỉ tình nguyện giúp cho đời thêm vui” ở thị trấn Hà Trung... tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống ma túy, tội phạm; biểu dương gương người tốt, việc tốt, TN hướng thiện, mô hình điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho TTN chậm tiến. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của TN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước hạn chế tình trạng TTN vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.

Tại huyện Hậu Lộc, thời gian qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng và triển khai một số mô hình, giải pháp, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ TTN yếu thế như kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; thành lập các mô hình câu lạc bộ theo sở thích, xây dựng các khu vui chơi ở các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp TTN yếu thế tham gia; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề miễn phí. Trong đó có nhiều mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình khu dân cư không có TTN mắc tệ nạn xã hội; mô hình “Em nuôi của Đoàn”; hoạt động khám tư vấn sức khỏe miễn phí, tuyên truyền trang bị kiến thức và kỹ năng xã hội cho TTN phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

Thống kê của Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho thấy, hiện nay 100% đoàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng, duy trì hiệu quả ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ TN chậm tiến, TN yếu thế. Trong đó có nhiều mô hình, câu lạc bộ tiêu biểu như: Câu lạc bộ thanh niên “Thắp sáng niềm tin” với 5 mô hình điểm phối hợp giữa đoàn TN Trại giam Thanh Cẩm và đoàn xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy); mô hình giúp đỡ TN tàn tật của chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy; mô hình “Địa chỉ tình nguyện giúp cho đời thêm vui”; mô hình điểm “Rửa xe thanh niên” tạo việc làm cho TN chậm tiến của tuổi trẻ huyện Quan Sơn, mô hình giúp đỡ TN lầm lỡ... Từ hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ trên, 5 năm qua các tổ chức đoàn trong tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ 1.923 TN chậm tiến trở nên tiến bộ; hỗ trợ hàng chục nghìn lượt TTN yếu thế cả về vật chất và tinh thần.

Giáo dục, cảm hóa TTN chậm tiến là việc làm khó và cần một quá trình lâu dài. Vì vậy, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn đưa công tác cảm hóa thành việc làm thường xuyên với quyết tâm và sự vào cuộc mạnh mẽ, gắn với sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến; sáng tạo, mềm dẻo, khéo léo trong cách tiếp cận, giáo dục, cảm hóa từng đối tượng TTN chậm tiến để hoạt động này ngày càng có hiệu quả và thực chất, giúp TTN chậm tiến nhận thức được hành vi của mình, thay đổi lối sống theo hướng tốt đẹp. Tuy nhiên theo đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, bên cạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức đoàn thì gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, các gia đình cần quan tâm, nhắc nhở, động viên để con em mình không tái phạm pháp luật, phấn đấu lao động, học tập trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Bài và ảnh: Phong Sắc