Nhiều lợi ích khi thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Từ 1/10/2024, người dân trên cả nước có thể đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử - VNeID. Với quy trình nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật cao, việc triển khai cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID là một bước tiến mới trong tiến trình số hóa các dịch vụ công, mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID của TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 1/10/2024 đến ngày 30/6/2025, việc cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID được triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc.

Thanh Hóa là 1 trong 8 tỉnh đi tiên phong trong thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để việc triển khai được kịp thời và hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID và yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, kết nối các phần mềm điện tử để thực hiện theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp).

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng, kết nối, nhân lực để thực hiện ngay sau khi Chính phủ có quyết định chính thức triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an và Hệ thống quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp, bảo đảm hoạt động ổn định. Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) gửi mã nguồn, thông tin tài khoản tạm thu, thông tin kết nối SS cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) để phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) kiểm tra, đánh giá mã nguồn...

Để công dân sử dụng được thuận lợi, dễ dàng, trung tâm đã xây dựng tài liệu hướng dẫn 10 bước thực hiện đăng ký cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và trên trang zalo “Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa”. Từ ngày 12/10/2024, đã chính thức triển khai việc cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân. Phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp. Người dân có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi bằng điện thoại thông minh có kết nối internet mà không cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền, không phải xếp hàng chờ đợi, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí đi lại. Khi người dân đã hoàn thành các bước đề nghị cấp phiếu LLTP, có thể theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ và nhận được kết quả qua ứng dụng VNeID hoặc email. Người dân có thể sử dụng phiếu LLTP điện tử nhiều lần, nộp ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp khác nhau mà không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy. Trong trường hợp công dân muốn nhận thêm kết quả là bản giấy sẽ được trả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để việc cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID mang lại hiệu quả cao, Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan có liên quan đẩy mạnh số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin trong Cơ sở dữ liệu LLTP và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu LLTP theo quy định của pháp luật, đảm bảo “đúng, đủ, sạch” để thực hiện tra cứu, xác minh cấp phiếu LLTP. Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan hồ sơ nghiệp vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tra cứu và trả kết quả xác minh hồ sơ cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin để cấp phiếu LLTP theo quy định. Các đơn vị như Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã vào cuộc tích cực và trách nhiệm... Theo đó, từ ngày 14/10/2024 đến 31/10/2024, tổng số hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh là 315/2.799 tổng hồ sơ cấp phiếu LLTP.

Chuyển đổi số đã và đang được đẩy mạnh thực hiện từ Trung ương đến các địa phương. Vì vậy, việc cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID là một xu hướng tất yếu, được tỉnh Thanh Hóa đi tiên phong trong thực hiện. Để mang lại hiệu quả như mong đợi, ngoài sự nỗ lực của các cấp, các ngành, rất cần sự tham gia tích cực từ phía người dân.

