Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh khảo sát công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị tại Cột mốc biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, đó là thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho CBCS trong cơ quan, đơn vị. Hưởng ứng nội dung này, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống bằng nhiều hình thức, thông qua hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Qua đó giáo dục cho CBCS và Nhân dân nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang và những chiến công oanh liệt trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cũng đã phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD; tham gia cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đã giành giải nhất cấp quân khu. Triển khai hoạt động trưng bày, triển lãm chủ đề “Tự hào 80 năm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng”; xây dựng và phát sóng phim tài liệu, phóng sự về hoạt động của LLVT tỉnh; truyền thống QĐND gắn với quá trình xây dựng và phát triển của LLVT tỉnh; phối hợp tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống giữa các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh với thế hệ trẻ ở các địa phương, đơn vị, nhà trường...

Theo kế hoạch, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng Thanh Hóa – Hủa Phăn sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/12 tại huyện Quan Sơn và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Xác định rõ tầm quan trọng của sự kiện lần này, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng các kế hoạch, kịch bản chương trình đảm bảo trang trọng, ấn tượng và ý nghĩa. Đến nay, công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu đã cơ bản đáp ứng theo tiến độ đề ra. Trong đó, các hạng mục cơ sở vật chất, hạ tầng, cảnh quan, khánh tiết đã được sửa chữa, đầu tư; các lực lượng tham gia chính, lực lượng phối hợp tham gia tại địa phương, công tác hợp luyện, diễn tập đang được tổ chức thực hiện; việc xây dựng kịch bản các hoạt động, chương trình giao lưu cơ bản hoàn tất.

Cùng với hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh quân đội, quy định của đơn vị. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm các hoạt động dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam diễn ra an toàn, trang trọng, ý nghĩa.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD của tỉnh Thanh Hóa sẽ thành công tốt đẹp, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, bồi đắp truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (CTV)