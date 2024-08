Nhận định thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ( từ 31/8 – 3/9) mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng.

Ngày 31/8, khu vực Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động yếu. Từ ngày 1 - 3/9, hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông, sau có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần.

Dự báo thời tiết ngày 31/8, mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Nam đến Nam trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4. Nhiệt độ không khí cao nhất 31 - 33 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25 - 27 độ C. Lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 1- 3/9, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4. Nhiệt độ không khí cao nhất 32 - 34 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25 - 27 độ C. Lượng mưa 20 - 50mm. Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hải Đăng