Nêu cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Ngay từ đầu năm 2021, năm khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thị xã Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, tích cực xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để đưa nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò của cấp ủy cơ sở.

Cán bộ xã Lĩnh Toại (Hà Trung) tiếp công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung xây dựng và ban hành chương trình hành động gắn với việc thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và NQ 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm với bí thư các đảng ủy trực thuộc, người đứng đầu các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền liêm chính, hành động gắn với kiện toàn, sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 8 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 20% so với cùng kỳ (CK); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17% so với CK; giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 35% so với CK. Thị xã đang chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của 75 công trình với tổng mức đầu tư hơn 301 tỷ đồng; tổ chức kiểm tra nghiệm thu 35 công trình đưa vào sử dụng. Thực hiện ký cam kết giải phóng mặt bằng tại 66 dự án với diện tích hơn 361 ha; đo đạc, kiểm kê 433,81 ha dự án; lập phương án bồi thường hơn 250 ha...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hà Trung đề ra 4 chương trình trọng tâm, gồm: phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM); phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; phát triển du lịch; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và 2 khâu đột phá về: Phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư kinh doanh, sự hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lĩnh Toại Bùi Văn Mạnh, để góp phần cùng với Đảng bộ huyện Hà Trung thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, Đảng bộ xã Lĩnh Toại đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi ruộng đất, tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghệ cao; phát triển kinh tế trang trại; kêu gọi các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư phát triển nông nghiệp địa phương. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thúc đẩy sản xuất phát triển, sớm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đảng ủy xã xác định phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong mọi việc; đổi mới phong cách, tư tưởng, thái độ phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, cải cách TTHC và xây dựng cơ sở hạ tầng...

Theo đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ đại hội đảng các cấp là trách nhiệm của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị; trong đó, cấp ủy cơ sở có vai trò quan trọng trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện. Để phát huy tốt vai trò của cấp ủy cơ sở, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu; đồng thời phải được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Cấp ủy cơ sở phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, thường xuyên, hiệu quả các khâu: tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân hành động, hiện thực hóa và cụ thể hóa chương trình hành động thành phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn và công tác sơ kết, tổng kết thực hiện NQ. Cùng với đó, cần lãnh đạo phát huy tối đa các nguồn lực, tạo động lực cho đổi mới, phát triển.

Gắn việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của đơn vị với kế hoạch, khâu đột phá của huyện, của tỉnh và NQ 58 của Bộ Chính trị ngay từ năm đầu, có lộ trình cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương - cách làm này đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga