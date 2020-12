Đảng bộ xã Long Anh đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Anh, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng ủy xã đã tập trung triển khai học tập, quán triệt để đưa nghị quyết đại hội đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa vào cuộc sống.

Lãnh đạo xã Long Anh đi kiểm tra các tuyến đường giao thông mới hoàn thành.

Với định hướng và tầm nhìn cho tương lai, Đại hội Đảng bộ xã Long Anh đã quyết nghị mục tiêu đến năm 2025 là huy động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Long Anh đạt chuẩn văn minh đô thị. Cụ thể hóa mục tiêu lớn, đại hội đảng bộ xã cũng đã thống nhất xây dựng 2 chương trình trọng tâm, gồm: “Chỉnh trang, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, rãnh thoát nước trong và ngoài khu dân cư. Quy hoạch khu hành chính, sự nghiệp của phường về vị trí trung tâm”, “Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng hiện trạng để kết nối với các mặt bằng quy hoạch”. Đồng chí Lê Anh Tuấn, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, cho biết: “Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đảng ủy xã đã tập trung xây dựng chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đảng ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện là đưa Long Anh lên phường trong năm 2020. Từ đó tạo đà để thực hiện mục tiêu lớn trở thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Những ngày này, người dân ở 3 thôn Quan Nội 1, Quan Nội 2, Quan Nội 3 vô cùng phấn khởi khi thấy các tuyến đường giao thông đang được nhà thầu gấp rút thi công. Theo dự kiến, tuyến đường giao thông trục chính thôn Quan Nội 1 và tuyến đường trục chính từ thôn Quan Nội 3 đi Quan Nội 2 sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng với đó, 2 chi bộ thôn Quan Nội 1 va Quan Nội 3 đã vận động Nhân dân đóng góp mỗi khẩu 200.000 đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính. Đến nay, công trình đèn điện thắp sáng đường quê của 2 thôn Quan Nội 1 và Quan Nội 3 đã hoàn thành. Ngoài ra, năm 2020, xã Long Anh đã đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng và tuyến mương tiêu thôn Quan Nội 1; đổ bê tông và xây dựng hệ thống cống rãnh đường liên thôn Quan Nội 1 đến thôn Nhữ Xá 1; nâng cấp đường giao thông và xây dựng mương tiêu thôn Quan Nội 3. Tổng kinh phí xây dựng các công trình là hơn 2,9 tỷ đồng. Các công trình được xây dựng không chỉ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, mà còn góp phần đáp ứng tiêu chí về hệ thống cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Long Anh đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu. Vì vậy, ngay sau đại hội, từ thôn đến xã nhanh chóng khởi động “guồng quay” với quyết tâm sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã năm 2020 ước đạt 132 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ ước đạt 62 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 56,12 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, đảng ủy xã cũng khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ sản xuất, kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Năm 2020, toàn xã đã thành lập mới 34/29 doanh nghiệp, đạt 117,2% kế hoạch thành phố giao. Đi liền với kinh tế, công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường trên địa bàn xã được tăng cường; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác an sinh xã hội được chăm lo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ngày 9-12 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa. Theo đó, từ ngày 1-2-2021 cùng với 9 xã khác của TP Thanh Hóa, xã Long Anh sẽ trở thành phường Long Anh.

Sự đồng lòng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 là cơ sở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Anh từng bước biến quyết tâm thành hành động và xây dựng Long Anh trở thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bài và ảnh: Thụy Châu