Nga hướng tới tự chủ gần như hoàn toàn trong ngành dầu mỏ

Trong loạt bài viết đăng trên tạp chí Energy Policy ngày 12/5, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga đang đặt mục tiêu đạt mức tự chủ gần như hoàn toàn trong ngành công nghiệp dầu mỏ vào năm 2027, trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt số một vào thị trường châu Á vào năm 2050, cũng như trở thành quốc gia xuất khẩu công nghệ năng lượng trong dài hạn.

Nhà máy lọc dầu của công ty Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, phía Tây Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng Novak, Nga kỳ vọng sẽ đạt mức thay thế nhập khẩu gần như hoàn toàn trong lĩnh vực dầu mỏ vào năm 2027, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và các doanh nghiệp năng lượng.

Về dài hạn, Nga hướng tới khẳng định vị thế trong lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa công nghệ cao, một thị trường ngách mới đầy tiềm năng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Novak khẳng định xuất khẩu khí đốt qua đường ống sẽ tăng lên 197 tỷ m3 vào năm 2036, góp phần duy trì sản lượng và nguồn thu ngân sách.

Ông Novak cho biết thêm Nga đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu cho thị trường châu Á vào năm 2050. Đến thời điểm đó, Nga cũng sẽ nội địa hóa sản xuất tuabin khí công suất lớn, máy phát điện Mặt Trời, gió và thiết bị lưu trữ năng lượng.

Về xu thế thị trường, Phó Thủ tướng Nga nhận định nhu cầu dầu và khí đốt toàn cầu vẫn chưa đạt đỉnh và có thể chỉ đạt đỉnh sau năm 2050.

Theo Phó Thủ tướng Novak, Ấn Độ sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ dầu.

Dẫn nguồn từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), ông cho biết nhu cầu của quốc gia này sẽ tăng từ 5,3 triệu thùng/ngày năm 2023 lên 13,3 triệu thùng/ngày vào năm 2050.

Trong khi Trung Quốc, các quốc gia châu Á khác, Trung Đông và châu Phi được dự báo trở thành những thị trường tiêu thụ dầu chủ lực.

Ngược lại, khu vực châu Âu được cho là sẽ ghi nhận mức giảm lớn nhất, với nhu cầu dầu giảm từ 13,4 triệu thùng/ngày xuống còn 9,2 triệu thùng ngày.

Đối với than đá, Phó Thủ tướng Nga nhận định nhu cầu than toàn cầu sẽ giảm dần và thời điểm tiêu thụ toàn cầu đạt đỉnh có thể lùi sang thập niên 2030 hoặc muộn hơn, trong đó các loại than luyện kim sẽ tiếp tục được ưa chuộng hơn so với các loại than nhiệt./.

Theo TTXVN