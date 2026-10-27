Mục tiêu tăng trưởng “2 con số” đã được xác định rõ, phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện cho được mục tiêu đề ra

Sáng 27/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và giao ban toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tháng 10/2026 tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó sản xuất nông nghiệp ổn định, bảo đảm trong khung thời vụ; công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,18% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng với tổng mức bán lẻ tăng 26,7%, doanh thu du lịch tăng 43,1%, doanh thu vận tải tăng 30,0%; Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thu ngân sách nhà nước tăng 45,17% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa tăng 54%, chủ yếu từ tiền sử dụng đất và thuế tiêu thụ đặc biệt của Lọc hóa dầu Nghi Sơn; thu xuất nhập khẩu tăng 32%.

Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng diện mạo xã phường sáng, xanh, sạch đẹp được quan tâm; hoạt động nạo vét khơi thông sông ngòi, hồ, cống đảm bảo tưới tiêu, nhất là sông Nhà Lê, sông Vinh và đảm bảo hệ thống hồ điều hoà được triển khai tích cực.

Các điểm cầu dự phiên họp. (Ảnh chụp màn hình).

Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư được triển khai chủ động, có trọng tâm. Trong tháng, toàn tỉnh thu hút 9 dự án đầu tư mới với số vốn đăng ký gấp 1,6 lần cùng kỳ. Một số “điểm nghẽn” về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất và xử lý tài sản dôi dư được tháo gỡ và có sự chuyển biến tốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội bảo đảm; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 7/10/2026 về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026 theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Các nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 10 được các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của các đơn vị, 10 dự án sản xuất, kinh doanh phải hoàn thành, đi vào hoạt động trong tháng 10 đều đạt mốc kế hoạch...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2026 vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là: Giá trị tăng thêm của một số ngành, lĩnh vực đạt thấp so với kịch bản; công nghiệp là động lực tăng trưởng chính của tỉnh, song mức tăng trong tháng chưa đạt yêu cầu đề ra; giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn rất chậm.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp.

Giải phóng mặt bằng tuy có chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, toàn tỉnh vẫn còn 304,24 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, địa phương, đơn vị chưa bảo đảm chất lượng và thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; hệ thống cây xanh tại các trường học, các công trình giao thông lớn còn thiếu...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được nhận diện đó là công tác lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, đầy đủ, kịp thời; sự phối hợp giữa các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền cấp xã có lúc, có việc còn chậm, thiếu đồng bộ. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc thi công, chậm thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; chưa kiên quyết xử lý nhà thầu, đơn vị tư vấn vi phạm tiến độ hoặc năng lực hạn chế...

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp.

Những “điểm nghẽn” được nhìn nhận thẳng thắn, cùng với yêu cầu phát triển bứt phá của tỉnh, đòi hỏi các cấp, các ngành, từng tập thể, cá nhân phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, chuyển hóa quyết tâm chính trị thành tư duy hành động thực chất.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng được phân tích làm rõ như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số đơn vị, địa phương; công tác giải phóng mặt bằng; việc đưa các dự án mới đi vào hoạt động theo đúng mốc thời gian; tiến độ xây dựng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tình trạng thiếu hụt năng lượng, nguồn lao động trong nhóm dệt may, da giày...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu nêu bật những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời thể hiện quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng cá nhân và sự phối hợp liên ngành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu bật một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công, nguồn lực tăng trưởng; hoạt động xuất khẩu; việc kiểm đếm giá trị tăng thêm... và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nhận diện rõ, đưa ra các giải pháp, quyết tâm, quyết liệt tháo gỡ đáp ứng yêu cầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Mục tiêu tăng trưởng “2 con số” đã được xác định rõ, không có lý do nào để lùi mục tiêu tăng trưởng, phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, bám sát tiến độ, kế hoạch nâng cao cường độ làm việc để hoàn thành mục tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 384/KH-UBND phải có số liệu đo đếm theo tuần; gắn kết quả với trách nhiệm người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đơn vị không đạt mốc mà không có lý do khách quan thì người đứng đầu kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả thực hiện Kế hoạch số 384/KH-UBND là căn cứ đánh giá xếp loại, thi đua năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự dịp cuối năm; tăng cường đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hành nhái, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2027; hoàn thiện thủ tục các dự án khởi công mới để triển khai ngay từ đầu năm 2027.

Để khơi thông các “điểm nghẽn”, chiến lược phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, mốc thời gian và kết quả được đo đếm cụ thể.

Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 và hỗ trợ kinh phí cho các phường thuộc đô thị Thanh Hóa để thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, khắc phục, phòng chống mưa bão năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Hoằng Thanh và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh Đông, giai đoạn 2.

Phong Sắc