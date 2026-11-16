Mùa onsen: Tìm về Hilton Quang Hanh Onsen Resort để “làm ấm” thân - tâm - trí

Khi những đợt gió lạnh tràn về, cũng là lúc mùa onsen được mong chờ nhất trong năm bắt đầu. Giữa thung lũng Quang Hanh, Hilton Quang Hanh Onsen Resort mở ra hành trình tìm về “hạnh phúc mùa đông” với làn khoáng nóng giàu dưỡng chất, nghệ thuật ẩm thực tinh tế tại Genji cùng chuỗi hoạt động wellness đa dạng, nơi du khách có thể tận hưởng những ngày đông theo cách thư thái và trọn vẹn nhất.

Onsen - nghệ thuật tìm về hạnh phúc giữa mùa đông

Trong đời sống tinh thần của người Nhật, có một triết lý mang tên ikigai, lý do để mỗi người thức dậy vào buổi sáng, tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc, theo tinh thần ấy, không nhất thiết phải là những thành tựu lớn lao, mà có thể hiện diện trong những điều giản dị: một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí an nhiên, một khoảng thời gian được sống trọn vẹn với chính mình.

Có lẽ cũng bởi sự trân trọng dành cho những niềm vui bình dị mà người Nhật đã biến việc tắm khoáng nóng thành một nét văn hóa đặc sắc. Onsen không chỉ là nơi con người tìm đến để làm ấm cơ thể, mà còn là khoảng lặng để gác lại những lo toan, để thiên nhiên và dòng khoáng nóng đưa tâm trí trở về trạng thái thư thái.

Onsen giúp cơ thể và tâm trí được vỗ về.

Đặc biệt, khi mùa đông về, onsen càng mang một sức hấp dẫn khó cưỡng. Cái lạnh khiến người ta muốn tìm về hơi ấm, nhưng cũng chính sự đối lập ấy tạo nên điều kỳ diệu của trải nghiệm: giữa không khí se sắt, làn nước khoáng nóng ôm lấy cơ thể, hơi nước mỏng tang, tan vào gió, những căng thẳng dường như cũng theo đó mà dịu xuống. Không cần những hoạt động náo nhiệt, chỉ riêng khoảnh khắc được ngâm mình giữa thiên nhiên cũng đủ để cảm nhận một niềm hạnh phúc rất đỗi thuần khiết.

Ở Nhật Bản, những thị trấn khoáng nóng như Hakone, Kusatsu hay Kinosaki vì thế luôn có sức hấp dẫn riêng vào mùa lạnh. Còn tại Việt Nam, không cần một hành trình xa xôi đến xứ Phù Tang, du khách cũng có thể tìm thấy “niềm hạnh phúc mùa đông” ấy giữa thung lũng Quang Hanh, Quảng Ninh, nơi chỉ cách Hà Nội khoảng 2,5 giờ di chuyển.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort, hành trình “nuông chiều” thân - tâm - trí

Ẩn mình giữa những dãy núi xanh của thung lũng Quang Hanh, Hilton Quang Hanh Onsen Resort tựa một ngôi làng Nhật Bản thu nhỏ, nơi những mái ngói trầm mặc, hành lang engawa, vườn thiền với bonsai và những hồ khoáng nóng hòa quyện trong khung cảnh thiên nhiên thanh tĩnh. Khi đông về, hơi nước bảng lảng trên mặt hồ, quyện cùng màn sương mỏng nơi sườn núi, khiến không gian càng thêm phần thi vị. Chỉ cần khoác lên mình chiếc yukata, thong thả dạo bước giữa những khu vườn hay lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, du khách đã có cảm giác như đang tận hưởng một kỳ nghỉ giữa xứ Phù Tang.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort.

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của nơi đây chính là nguồn khoáng nóng quý giá được thiên nhiên lưu giữ sâu trong lòng đất Quang Hanh. Với nhiệt độ phát lộ khoảng 40 độ C, giàu thành phần khoáng chất, đặc biệt là brom, dòng khoáng được dẫn vào hệ thống hơn 40 bể tắm đa dạng công năng tại khu Public Onsen. Từ bể chum, bể đá, bể hang đến bể Ramune CO2, mỗi trải nghiệm lại mang đến một cảm giác thư giãn riêng. Giữa tiết trời mùa đông, còn gì thú vị hơn khi được thả mình trong làn khoáng ấm, cảm nhận hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, rồi tiếp tục khám phá những liệu trình xông nóng - lạnh, xông đá muối Himalaya để tận hưởng trọn vẹn nghệ thuật thủy trị liệu Nhật Bản.

Tập yoga giữa không gian núi rừng Quang Hanh.

Bên trong 178 căn villa hay 38 Room & Suite của khu nghỉ dưỡng, mỗi hạng phòng đều được trang bị bể onsen riêng cùng hệ thống xông nóng - lạnh, cho phép du khách tận hưởng dòng khoáng quý ngay trong không gian của mình. Một buổi tối se lạnh, được ngâm mình trong làn nước ấm, nhâm nhi tách trà nóng và ngắm nhìn núi rừng ngoài ô cửa, có lẽ là một trong những cách dễ chịu nhất để khép lại ngày dài.

Trải nghiệm thiền chuông xoay.

Hành trình chăm sóc thân - tâm - trí tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort còn được nối dài với chuỗi trải nghiệm wellness đa dạng. Du khách có thể khởi đầu ngày mới bằng những bài tập yoga, Pilates nhẹ nhàng, tìm lại sự tĩnh tại qua thiền chuông xoay, hay dành buổi chiều thư giãn tại eforea spa, bể bơi trong nhà hướng núi. Mỗi trải nghiệm là một cách riêng để cơ thể được chăm sóc, tâm trí được thả lỏng và những bộn bề thường nhật dần nhường chỗ cho cảm giác an nhiên.

Genji Bar.

Nếu khoáng nóng và wellness là hành trình vỗ về cơ thể, tâm trí, thì ẩm thực chính là mảnh ghép chiều chuộng vị giác. Tại nhà hàng Genji, nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản được thể hiện qua những món ăn tinh tế, từ hương vị, nguyên liệu đến cách trình bày. Du khách còn có thể tự tay khám phá văn hóa ẩm thực xứ Phù Tang qua workshop làm sushi, thử tài pha chế cocktail tại Genji Bar, trong khi các vị khách nhí thỏa sức sáng tạo với origami, vẽ tranh hay làm đồ thủ công tại Kids Club. Những trải nghiệm khiến kỳ nghỉ không chỉ là khoảng thời gian chăm sóc bản thân, mà còn là dịp để gia đình, bạn bè cùng nhau tận hưởng những niềm vui giản dị.

Người Nhật từng nói: “Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên trong tâm hồn.” Mùa đông ở Hilton Quang Hanh Onsen Resort hiện lên như minh chứng sống động cho triết lý ấy. Hạnh phúc mùa đông, suy cho cùng ở chính những khoảnh khắc ta cho phép mình sống chậm lại, tìm thấy sự ấm áp và an yên.

Tùng Dương