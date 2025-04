Hậu Lộc: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, huyện Hậu Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc vận động chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, không khai thác hải sản trái phép.

Nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 25km về phía Đông Bắc, huyện Hậu Lộc có đường bờ biển dài 12,5km, trải dài qua 6 xã: Hòa Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Hưng Lộc và Đa Lộc. Toàn huyện có 22.918 hộ, với 98.995 nhân khẩu (trong đó có 1.070 hộ với 4.848 khẩu theo đạo Công giáo), 601 phương tiện và 2.705 lao động hoạt động khai thác hải sản trên biển. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, thể hiện ở mức thu nhập bình quân thấp và không đồng đều.

Ngay sau khi Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, UBND huyện Hậu Lộc đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/1/2016 về triển khai thực hiện. Huyện đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong huyện. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Huyện giao Phòng Tư pháp, Đồn Biên phòng Đa Lộc, UBND các xã thường xuyên duy trì, kiện toàn các “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tổ tàu, thuyền an toàn”; “Bến bãi an toàn”, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Các hình thức tuyên truyền được đổi mới linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng - từ tuyên truyền tập trung, qua các phương tiện thông tin đại chúng, đến lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục - thể thao...

Trong 10 năm qua, huyện Hậu Lộc đã tổ chức 1.187 buổi tuyên truyền với trên 125.960 lượt người tham gia. Phát hàng trăm tài liệu, tờ rơi, áp phích đến tận thôn, xóm. Đặc biệt, 6 câu lạc bộ tư vấn pháp luật và hướng nghiệp được thành lập tại đơn vị biên phòng và UBND các xã, trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính sách và người dân. Công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua 160 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với công tác tuyên truyền, huyện Hậu Lộc còn lồng ghép phong trào bảo vệ chủ quyền biển, đảo với các phong trào khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc”... và các chương trình ý nghĩa như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”, “Nhà đồng đội”, “Vì sức khỏe cộng đồng”... Qua các chương trình này, huyện đã nhận đỡ đầu 6 học sinh nghèo, hỗ trợ vật chất, dụng cụ học tập trị giá 270 triệu đồng; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, tết, với trị giá hàng trăm triệu đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân vùng biển.

Kết quả nổi bật của phong trào là việc hình thành 39 tổ tự quản bến bãi an toàn với 160 thành viên và 65 tổ tự quản an ninh trật tự với 192 thành viên. Các tổ này đã trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng biên phòng, cung cấp 300 nguồn tin về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, tàu thuyền vi phạm quy định IUU; kịp thời hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các phương tiện gặp nạn trên biển. Đáng chú ý, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã phối hợp tuyên truyền, vận động 100% các hộ dân ở địa bàn và 600 chủ phương tiện, thuyền trưởng đánh bắt xa bờ ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, không khai thác hải sản trái phép, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, các lực lượng chức năng của huyện Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên vùng biển. Trong 10 năm qua, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã chủ trì bắt, khởi tố 10 vụ với 12 đối tượng, thu giữ 3,539 gam heroin và 1.000 kíp nổ; xử lý hành chính gần 60 vụ vi phạm trong các lĩnh vực thủy sản, hàng hải, phòng chống thiên tai, lâm nghiệp, an ninh trật tự, giao thông thủy nội địa, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 230 triệu đồng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đặt ra những yêu cầu, thách thức mới. Huyện Hậu Lộc đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới, trong đó chú trọng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới, vùng biển. Đặc biệt, huyện sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi an toàn; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Ngân Hà