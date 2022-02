Từ 20-2 đến 22-2, Thanh Hoá liên tục rét đậm, rét hại

Từ hôm nay (20-2) đến ngày 22-2 Thanh Hoá liên tục có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ không khí trung bình ngày phổ biến 12 - 15 độ C; nhiệt độ không khí thấp nhất từ 8 - 10 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên khu vực Thanh Hóa đêm hôm qua và sáng sớm nay (20-2) đã có mưa, có nơi mưa rào và dông, lượng mưa tại các Trạm KTTV phổ biến dưới 10mm; nhiệt độ không khí lúc 01h00’ phổ biến từ 9 - 11 độ C, trời rét hại; gió Đông bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, ngoài khơi cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, Biển động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay (20-2) ở Thanh Hoá tiếp tục có mưa, có nơi mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ hôm nay (20-2) đến ngày 22-2 trời liên tục có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ không khí trung bình ngày phổ biến 12 - 15 độ C; nhiệt độ không khí thấp nhất từ 8 - 10 độ C; riêng các huyện, thị: TX Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc có nơi dưới 8 độ C.

Trong đất liền khu vực Thanh Hóa có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; vùng Biển ngoài khơi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 - 9, Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

PV