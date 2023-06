(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo, trong ngày 7 và 8-8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

{title} Thanh Hóa: Nhiệt độ hạ, chiều và tối xảy ra mưa dông vài nơi Theo dự báo, trong ngày 7 và 8-8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-8/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Ngày và đêm 7/6, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cụ thể, từ 7 giờ ngày 7/6 đến 7 giờ ngày 8/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 30-60 mm, có nơi trên 80mm. Từ 7 giờ ngày 8/6 đến 7 giờ ngày 9/6, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Từ ngày 8/6 đến khoảng ngày 13/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1. Theo các chuyên gia khí tượng, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Do vậy, chính quyền địa phương và người dân thường xuyên theo dõi diễn biến của các hiện tượng khí tượng thủy văn trên các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực và trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. TS (Nguồn TTKTTVQG)

