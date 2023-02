Các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù

Theo dự báo, trong ngày và đêm 1/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Diễn biến thời tiết các khu vực: Phía Tây Bắc Bộ trời nắng; đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các bác sỹ cũng khuyến cáo: đối với trẻ em, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý mặc ấm, nhưng không nên mặc cho trẻ quá nhiều áo, trẻ dễ bị toát mồ hôi, ngấm ngược vào cơ thể gây cảm lạnh, sốt cao.

Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc để tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho trẻ; đồng thời, cần đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch (đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh như: sởi, rubella, ho gà…).

Người già cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều khi thời tiết thay đổi. Trời rét, người cao tuổi rất dễ mắc các bệnh như: viêm phổi, cảm lạnh, cúm; trong khi đó các bệnh mạn tính như hen suyễn, thấp khớp, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp... cũng tiến triển nặng, đặc biệt là tăng huyết áp, dễ gây đột quỵ.

Để phòng bệnh hiệu quả, người cao tuổi cần phải bảo đảm ăn uống đúng giờ, đúng bữa, giữ nếp sinh hoạt bình thường. Ngoài ra, người già cần chú ý uống đủ nước dù trời lạnh, nên dùng nước nấu chín, các loại nước ép trái cây tươi.

Các cụ cao tuổi phải mặc đủ ấm lúc ngủ cũng như lúc thức, ở trong nhà cũng như khi ra ngoài, chú ý giữ ấm đầu, cổ, bàn chân; tránh ở lâu ngoài trời, thức khuya trong những ngày trời rét để phòng bệnh cảm lạnh, viêm phổi hay các biến chứng tim mạch...

Mặt khác, người cao tuổi cần duy trì chế độ tập thể dục, dưỡng sinh, đi bộ thường xuyên để điều hòa khí huyết, giữ gìn sức khỏe; duy trì chế độ ăn uống điều độ, bảo đảm giữ ấm khi thời tiết giá lạnh; tránh đi bộ ngoài trời mùa mưa, mùa đông vì rất dễ bị cảm lạnh./.

