Huyện Quan Hóa đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Hóa đã tập trung kiện toàn lại bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Sản phẩm bánh nhãn ở thị trấn Hồi Xuân được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Về thị trấn Hồi Xuân hôm nay, chúng ta cảm nhận rõ sự thay đổi nơi đây. Các tuyến phố phong quang, sạch sẽ, lòng đường, vỉa hè thông thoáng; hai bên đường đã được lắp hệ thống đèn chiếu sáng thuận tiện cho người dân đi lại và đảm bảo an ninh trật tự. Ông Lê Văn Dũng, Bí thư Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân, cho biết: Có được kết quả trên, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành và triển khai thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh môi trường, giai đoạn 2020-2025”; mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”. Đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều tuyến phố đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; thị trấn cũng đã thành lập được dòng họ Phạm Bá “Tự quản về an ninh trật tự” ở khu phố Khằm. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại - dịch vụ, du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng chợ đêm; tích tụ 40 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; thu hút các doanh nghiệp; đa dạng hóa các loại hình sản xuất, dịch vụ; xây dựng các sản phẩm OCOP; kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch... phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Hữu Đồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa, cho biết: Kế thừa kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ giải pháp. Phấn đấu đến năm 2025 Quan Hóa thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa nghị quyết đại hội, bám sát các chương trình hành động; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Tới đây, huyện sẽ sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Bài trừ tư tưởng, tập quán lạc hậu tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội”; xây dựng chuyên đề “Quy định trách nhiệm cá nhân nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh bài trừ tư tưởng, tập quán lạc hậu trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và định hướng phát triển vùng liên huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước; chú trọng quy hoạch sử dụng đất, du lịch sinh thái - cộng đồng; quy hoạch thâm canh rừng luồng tập trung, vùng trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu, rau an toàn; quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, chế biến dược liệu, xây dựng nông thôn mới... Trên cơ sở đó, định hướng phát triển kinh tế cho vùng, cụm, từng bước phát triển các sản phẩm lợi thế thành sản phẩm OCOP; xây dựng Quan Hóa trở thành điểm giao thương hàng hóa giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh Tây Bắc...

Bài và ảnh: Khắc Công