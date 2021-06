Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2021), ngày 25-6-2021, Đoàn công tác của Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên 3 cán bộ, chiến sỹ an ninh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu úy Phạm Tất Thành (ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) là cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Bá Thước. Bố mất sớm do bị bệnh hiểm nghèo, bà Trương Thị Tự (mẹ của đồng chí Thành) thường xuyên ốm đau bệnh tật. Bản thân đồng chí Thành trong một lần được tăng cường sang bộ phận Cảnh sát Quản lý hành chính làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân, trên đường trở về nhà thì đồng chí bị tai nạn giao thông nghiệm trọng.

Thượng úy Quách Văn Hạt và Trung úy Ngô Đức Đôn, Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Vĩnh Lộc đều có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ đều ốm đau bệnh tật, vợ chưa có công ăn việc làm ổn định. Riêng đồng chí Quách Văn Hạt vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa với kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng, trong đó, Bộ Công an, Công an tỉnh hỗ trợ 130 triệu đồng; phần còn lại là sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đóng góp công sức của cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an huyện Vĩnh Lộc và họ hàng, bà con dân bản, gia đình vay mượn anh em họ hàng để hoàn thành căn nhà.

Tại mỗi gia đình đoàn đến thăm, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại đã trao phần quà trị giá 5 triệu đồng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Công an tỉnh Thanh Hóa, CBCS Phòng An ninh đối ngoại và Công an các huyện Bá Thước, Vĩnh Lộc đối với gia đình các đồng chí. Mong gia đình các đồng chí sớm ổn định cuộc sống, an tâm công tác, và tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ đồng chí, đồng đội vượt qua khó khăn, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để CBCS yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mai Hà