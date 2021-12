Bộ CHQS tỉnh gửi thư chúc mừng và quà đến cán bộ quân đội, công an nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh

Nhân 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-32/12/2021), thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã gửi thư chúc mừng và quà đến cán bộ quân đội, công an nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ trực tiếp đến nhà gặp gỡ, thông tinh tình hình, gửi thư chúc mừng và 112 suất quà của Quân khu, 1.569 xuất quà của tỉnh, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Trong thư chúc mừng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và đối ngoại quốc phòng, công tác phòng chống dịch COVID-19… và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí; mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ về “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Ngọc Lê