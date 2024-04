Lực lượng vũ trang Thiệu Hóa xây dựng thế trận lòng dân

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thiệu Hóa còn hướng mạnh về cơ sở, về với Nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể như: tham gia XDNTM, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện... Qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024.

Sau khi Cục Chính trị Quân khu 4 ban hành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã xây dựng kế hoạch về việc phát động phong trào “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”. Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thiệu Hóa đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về XDNTM. Đồng thời, phát động phong trào “LLVT huyện Thiệu Hóa chung sức XDNTM” đến cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Bên cạnh đó, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định, tham gia XDNTM trên địa bàn huyện là nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Để phong trào đi vào thực chất, hiệu quả, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Văn phòng Điều phối XDNTM huyện Thiệu Hóa rà soát, lựa chọn những xã khó khăn trong thực hiện các tiêu chí hoặc đang dồn sức để “về đích” NTM, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai giúp đỡ bằng những công trình, việc làm cụ thể. Cùng với việc tuyên truyền để từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm tham gia quyên góp ủng hộ tiền và ngày công thực hiện các tiêu chí NTM, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị của huyện nắm chắc tình hình cơ sở, xác định nội dung thực hiện sát tình hình thực tế địa phương.

Trong 8 năm (2013-2020), Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thiệu Hóa đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp được 290 triệu đồng và 624 ngày công để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn các xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Tân (nay sáp nhập thành Tân Châu), Thiệu Vận, Thiệu Thịnh, Thiệu Thành, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang, Thiệu Phúc. Sau khi về đích huyện NTM, từ 2021 đến nay, Thiệu Hóa tập trung XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở nhiều xã trên địa bàn. Tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp được 160 triệu đồng cùng 978 ngày công, để hỗ trợ các xã Thiệu Trung, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Nguyên, Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Giao, Thiệu Lý, Thiệu Ngọc, Thiệu Chính sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa thôn, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thiệu Hóa còn tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Theo đó, đơn vị đã hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng dân công hỏa tuyến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Đáng trân trọng hơn, Ban CHQS huyện nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Gia, xã Thiệu Giang với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Và hàng năm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Qua đó, đã tạo được tình cảm tốt đẹp về cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Thiệu Hóa trong lòng Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36/2005/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng, chính quyền là khâu then chốt, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo xây dựng MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng; từng bước củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Qua đánh giá hàng năm, 100% cơ sở cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt vững mạnh, không có điểm nóng phát sinh. Tình hình cơ sở ổn định, các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, thống nhất cao, tích cực học tập, lao động chung sức xây dựng quê hương, không chỉ khẳng định “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của LLVT huyện Thiệu Hóa đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đó chính là nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Trần Thanh