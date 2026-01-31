Lamori team building – hành trình gắn kết tinh hoa văn hóa

Khi nhắc đến “team building”, người ta thường nghĩ đến những buổi vận động náo nhiệt nơi biển xanh hoặc thảm cỏ rộng. Nhưng tại Lamori Resort & Spa, tinh thần ấy được tái hiện theo một cách rất khác: nhẹ nhàng, sâu sắc và hòa vào thiên nhiên. Ở đây, tiếng cười của hiện tại như vọng qua dãy núi thiêng Lam Kinh, khơi dậy những giá trị cộng đồng được gìn giữ từ bao đời.

Khoảnh khắc ghi dấu hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ Sao Việt.

Tựa lưng vào vùng đất Lam Kinh – nơi phát tích của vương triều Lê huy hoàng, Lamori mang khí chất trầm hùng và thanh tịnh, để mọi cuộc gặp gỡ, mọi sự kết nối đều trở nên tự nhiên như hơi thở của núi rừng. Team building tại Lamori vì thế không chỉ là hoạt động gắn kết tập thể, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, với văn hóa, với chính mình.

Buổi sáng, cả đoàn cùng khởi động bên mặt hồ tĩnh lặng phủ sương, dưới những tán cây rì rào như lời chào của đất trời xứ Thanh. Các trò chơi tập thể được thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, giàu tính sẻ chia, nhằm khơi mở sự thấu hiểu thay vì tranh thắng. Ở Lamori, không có “đội thắng cuộc” hay “đội thua cuộc” – chỉ có những nụ cười lan tỏa, những ánh mắt chạm nhau trong sự đồng cảm chân thành.

Nụ cười hân hoan và sự gắn kết tạo nên một khung hình trọn vẹn, ấm áp và đầy năng lượng tích cực.

Một dấu ấn đặc biệt tại khu nghỉ dưỡng là “Góc văn hóa họ Lê” – không gian tái hiện tinh thần Lam Kinh bằng tranh vẽ, biểu tượng, sắc màu và âm hưởng lễ nghi truyền thống. Đây là nơi các đoàn team building, nhất là những dòng họ, hội đồng hương, gia tộc... tổ chức tưởng niệm, tri ân tổ tiên hoặc kết nối thế hệ. Tiếng trống lễ vang lên hào hùng, hòa trong không khí trang nghiêm mà gần gũi, như đưa mọi người trở về miền ký ức của cha ông.

Hương vị đặc sản quê hương hòa quyện trong từng món ăn, nơi văn hóa ẩm thực trở thành ký ức khó phai.

Vào buổi chiều, sau những giờ vận động nhẹ nhàng, đoàn có thể quây quần bên khu nhà hàng ven hồ, thưởng thức các món ăn đặc sản Thanh Hóa như nem chua, gà đồi, cá suối nướng... Trong ánh chiều bảng lảng, giữa tiếng nước róc rách và tiếng chim về tổ, mọi câu chuyện đều trở nên ấm áp hơn, chân thành hơn. Bữa cơm không chỉ là dịp để ăn ngon – mà là dịp để người trẻ hiểu về người già, đồng nghiệp hiểu về nhau, bạn bè thêm gần gũi.

Và khi đêm buông, Lamori gợi ý các nhóm cùng nhau dựng trại nhỏ ven hồ, tổ chức đêm giao lưu lửa trại, kể chuyện lịch sử Lam Kinh, hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau hát vài câu dân ca, nhâm nhi chén trà nóng giữa làn sương. Không gian ấy, thời khắc ấy – tưởng như một giấc mơ lành, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa dịu dàng như một dòng chảy êm.

Những nốt nhạc dân gian như dòng sông chảy, kết nối quá khứ và hiện tại.

Team building tại Lamori không chỉ là hành trình kết nối giữa người với người – mà là nhịp cầu nối giữa thế hệ hôm nay với tổ tiên, giữa hiện tại với lịch sử, giữa tinh thần cộng đồng và bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là giá trị sâu xa mà khó có nơi nào gìn giữ được như chốn Lam Kinh linh thiêng này.

Lamori Resort & Spa - Tổ hợp nghỉ dưỡng xanh Ưu đãi đặt phòng trên website: https://lamoriresort.com/bai-viet/dat-phong.html Hotline: 0237 3676 999 Email: lamoriresort@gmail.com Website: lamoriresort.com Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa

Minh Ngọc – Nguyễn Lương