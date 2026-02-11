Hotline: 0822.173.636   |

Lamori: Chạm xuân, gieo phúc lành

Trà Giang – Nguyễn Lương
Xuân về không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là khởi đầu cho những ước nguyện an khang, thịnh vượng. Giữa miền linh địa Lam Kinh hào khí, Lamori Resort & Spa mở ra một miền “xuân cát tường” – nơi sắc xuân thanh khiết giao hòa cùng không gian tuyệt mỹ, nơi mỗi bước chân du xuân là một lần chạm an yên, mỗi khoảnh khắc sum vầy là một lần gieo mầm phúc lành cho năm mới viên mãn.

Xuân về không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là khởi đầu cho những ước nguyện an khang, thịnh vượng. Giữa miền linh địa Lam Kinh hào khí, Lamori Resort & Spa mở ra một miền “xuân cát tường” – nơi sắc xuân thanh khiết giao hòa cùng không gian tuyệt mỹ, nơi mỗi bước chân du xuân là một lần chạm an yên, mỗi khoảnh khắc sum vầy là một lần gieo mầm phúc lành cho năm mới viên mãn.

Hành trình nghỉ dưỡng của an yên và phúc lộc.

Xuân đến từ sự tĩnh tại

Không cần pháo hoa rực rỡ hay những đại cảnh lễ hội phô trương, Tết tại Lamori Resort & Spa bắt đầu bằng cảm giác rất khác: sự tĩnh tại. Ngay khi đặt chân vào khu nghỉ dưỡng, du khách dễ dàng cảm nhận nhịp thời gian chậm lại – nơi tiếng gió len qua tán cây, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu sắc xuân dịu nhẹ.

Lamori không tạo nên Tết bằng hình thức, mà bằng cảm xúc. Những con đường nội khu được trang trí vừa đủ, sắc xuân hiện diện tinh tế trong từng chi tiết kiến trúc, để mỗi bước chân là một khoảnh khắc thư giãn tự nhiên, không gượng ép.

Lamori: Chạm xuân, gieo phúc lành

Sắc xuân Lamori rạng rỡ giữa không gian xanh.

Không gian nghỉ dưỡng dành cho sự tái tạo

Các khu villa và phòng nghỉ tại Lamori được thiết kế theo triết lý mở, đón trọn ánh sáng và hơi thở của đất trời. Buổi sáng thức dậy giữa không gian xanh mướt, nhâm nhi tách trà nóng và ngắm sương sớm bảng lảng trên mặt nước – đó là cách Lamori giúp du khách “khai xuân” nhẹ nhàng, không áp lực.

Lamori: Chạm xuân, gieo phúc lành

Một thoáng mộng mơ bên hồ.

Điểm đặc biệt của Lamori nằm ở sự cân bằng: đủ riêng tư để nghỉ ngơi, đủ tiện nghi để tận hưởng, nhưng không làm mất đi cảm giác gần gũi với thiên nhiên – điều mà du khách hiện đại ngày càng trân trọng trong những chuyến đi đầu năm.

Lamori: Chạm xuân, gieo phúc lành

Villa hướng hồ – nơi đón bình minh đầu năm trong tĩnh tại.

Tết hiện đại, trải nghiệm có chiều sâu

Thay vì dồn dập hoạt động, Lamori lựa chọn những trải nghiệm mang tính gợi mở và hướng nội: lớp thiền buổi sáng giữa thiên nhiên, liệu trình spa thư giãn chuyên sâu, ẩm thực Tết được tinh chỉnh theo hướng thanh vị, cân bằng và tốt cho sức khỏe. Tất cả tạo nên một mùa xuân không chỉ để nghỉ dưỡng thể chất, mà còn là hành trình tái tạo tinh thần.Với các gia đình, Lamori mở ra không gian để các thế hệ kết nối tự nhiên, không bị cuốn vào lịch trình dày đặc.

Lamori: Chạm xuân, gieo phúc lành

Thiên nga thong dong giữa làn nước trong, tạo nên bức tranh thanh bình.

Một mùa xuân để nhớ, không phải để vội

Lamori Resort & Spa không tìm cách khuấy động mùa xuân bằng thanh âm rộn rã. Nơi đây chọn một “bản hòa ca trầm lắng”, nơi Tết được cảm nhận bằng sự viên dung nội tại, bằng những khoảnh khắc thong dong mà thấm sâu vào tâm tưởng. Giữa vô vàn hành trình du xuân ồn ã, Lamori lặng lẽ định vị mình như một “miền an hòa” – dành cho những ai muốn khởi đầu năm mới bằng “nền tảng tĩnh tại”, bằng cảm giác an nhiên khẽ nở trong lòng. Và tại Lamori, mùa xuân ấy không chỉ ghé qua – mà ở lại, tròn đầy và sâu lắng theo một cách rất riêng.

Lamori Resort & Spa - Tổ hợp nghỉ dưỡng xanh

Ưu đãi đặt phòng trên website: https://lamoriresort.com/bai-viet/dat-phong.html

Hotline: 0237 3676 999

Email: lamoriresort@gmail.com

Website: lamoriresort.com

Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa

