Ngoài những nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay như Tiktok hay Facebook thì Instagram cũng đang dần dần chinh phục được một số lượng người dùng lớn. Với cách sử dụng đơn giản và không gian tương tác đầy màu sắc sáng tạo thông qua hình ảnh và video, Instagram đang dần mở ra những cơ hội nổi tiếng, tăng độ nhận diện và cả kiếm tiền cho người sử dụng.

Like Instagram là tính năng người theo dõi thể hiện sự ủng hộ với một tài khoản qua việc thả một hình trái tim cho tài khoản đó.

Số lượt like trên các bài đăng Insta báo hiệu cho những người dùng khác rằng nội dung của bạn phổ biến và được đón nhận nồng nhiệt. Vậy chúng tôi sẽ chia với các bạn cách làm thế nào để có nhiều lượt like trên Instagram.

Like Instagram có tác dụng gì?

+ Tăng tương tác và khả năng hiển thị: Thuật toán của Instagram xem xét các số liệu tương tác để xác định phạm vi tiếp cận và mức độ nổi bật cho nội dung của bạn, nên càng nhiều người like bài đăng, bạn sẽ càng có thêm nhiều sự chú ý và tương tác của người khác. Lượt like cũng giúp bạn tăng khả năng xuất hiện trên “Trang khám phá” của Instagram và khiến nội dung của bạn càng được tiếp cận nhiều hơn.

+ Nâng cao uy tín: Lượt like sẽ nâng cao thêm uy tín và sức ảnh hưởng của bạn trên mạng xã hội.

+ Thu hút hợp tác: Lượt like cũng sẽ giúp bạn thu hút được thêm các nhãn hàng muốn hợp tác quảng bá.

Làm thế nào để có nhiều lượt like trên Instagram?

- Nội dung chất lượng: Instagram thiên về hình ảnh, vậy nên bạn hãy đầu tư cho hình ảnh và video trên kênh của mình. Bạn hãy dùng một định dạng ảnh cố định để giúp mọi người có thể hiểu điều mà bạn muốn truyền tải một cách dễ dàng hơn.

Sử dụng hiệu quả các tính năng của Instagram

+ Sử dụng Hashtag: Instagram bổ sung tính năng cho phép theo dõi Hashtag nên người dùng có thể khám phá ra những người lạ không hề quen biết nhưng lại cùng sở thích, mối quan tâm thông qua hashtag.

+ Sử dụng tính năng bản đồ: Chia sẻ vị trí của mình trên ứng dụng giúp người khác có thể khám phá các địa điểm như nhà hàng, quán ăn hay một nơi phổ biến.

+ Hợp tác: Tham gia cộng đồng sử dụng Instagram và hợp tác để cùng nhận được lượt thích, bình luận và đôi khi là cả followers.

+ Mua dịch vụ từ bên nhà cung cấp: Đây là một cách làm đơn giản và hỗ trợ hiệu quả nhất. Nhược điểm là bạn cần bỏ ra chi phí, nhưng cũng xứng đáng nếu dịch vụ đó uy tín và hỗ trợ bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Cách tăng like Instagram

Các bước để mua like Instagram trên Yofatik.com?

Yofatik.com là một trang web uy tín chuyên cung cấp cho bạn các dịch vụ về Instagram. Chúng tôi sẽ giúp bạn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình bằng cách tăng lượt like, nâng cao sự hiện diện trên mạng xã hội cùng khả năng hiển thị bài đăng của bạn trên “Trang Khám Phá”.

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tại Yofatik.com

Dưới đây là những bước đơn giản để bạn có thể sử dụng dịch vụ của Yofatik.com:

Với những thế mạnh như:

+ Sử dụng đơn giản: Bạn có thể tạo tài khoản và chủ động mua like một cách dễ dàng thuận tiện

+ Hỗ trợ khách hàng 24/7: Mọi thắc mắc của khách hàng luôn được xử lý trong thời gian sớm nhất.

+ Bảo mật thông tin: Các thông tin được bảo mật tối đa, không yêu cầu thông tin cá nhân trong bước tạo tài khoản.

+ Lượt like thực: Lượt like đến từ người dùng thật nên không sợ like tụt hay rủi ro.

Với các dịch vụ chất lượng cao mà Yofatik cung cấp thì sử dụng dịch vụ buff like tại đây sẽ là cách an toàn và tiết kiệm thời gian nhất. Bạn có thể sử dụng thời gian cho những việc quan trọng hơn như tạo nội dung chất lượng thu hút người xem.

Mua like trên Instagram tại Yofatik.com có rủi ro không?

Mua like Instagram có rủi ro không?

Không phải nhà cung cấp dịch vụ nào cũng đều có thể vượt qua thuật toán của Instagram trong việc phát hiện tài khoản giả và lượt thích tăng đột ngột. Bằng cách chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín và đáng tin cậy như Yofatik.com, bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc tài khoản của mình sẽ bị đình chỉ hoặc bị cấm. Bạn sẽ an toàn khi chọn Yofatik bởi ở đây cung cấp lượt thích thực mà thuật toán không thể phát hiện là hoạt động bất thường.

Yofatik luôn ưu tiên số một là tính xác thực và tính toàn vẹn của tài khoản Instagram của bạn. Lượt xem và số lượng người theo dõi trên Instagram cũng là một lựa chọn tuyệt vời để tăng mức độ tương tác trong hồ sơ của bạn, vậy nên bạn có thể cân nhắc thêm cả về dịch vụ buff view và follow tại Yofatik.com. Ngoài ra Yofatik có thể hỗ trợ tư vấn cho bạn tất cả các thắc mắc về Instagram: cách đổi tên instagram, tải video từ instagram, tải hình instagram, tắt trạng thái hoạt động ig...

