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Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

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Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ 17/10-21/11/2026, xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ 17/10-21/11/2026, xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, xem xét, cho ý kiến 4 dự án luật khác.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Quốc hội khóa XVI #Dự án luật #Kỳ họp thứ 2 #Nghị quyết #thông qua #Ngân sách nhà nước #quan trọng #Quyết định #Khai mạc #Kinh tế

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