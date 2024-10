Kiểm tra gian hàng phục vụ Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Chiều 23/10, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị trưng bày các gian hàng cho Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các đại biểu tham quan gian hàng.

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức trong các ngày từ 24 đến 28/10 tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) với các hoạt động chính là: Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn; Hội thảo “Vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các đại biểu tham quan gian hàng.

Hội nghị kết nối cung - cầu lần này thu hút 260 gian hàng và gần 1.000 chủng loại sản phẩm được trưng bày, giới thiệu. Trong đó, 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có 49 gian hàng; tổ chức hiệp hội ngành hàng trong tỉnh 14 gian hàng; các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh 124 gian hàng và tỉnh bạn 73 gian hàng. Đã có 230 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh đăng ký trưng bày

Qua kiểm tra các gian hàng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và các đơn vị. Các gian hàng bố trí, sắp xếp, trưng bày khoa học, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP phong phú về chủng loại và có chất lượng cao, thể hiện được đặc trưng vùng miền của mỗi địa phương.

Đồng chí cũng biểu dương một số đơn vị đã bố trí, sắp xếp hoàn thiện gian hàng như Thường Xuân, Nông Cống, Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra khu vực tổ chức Lễ khai trương trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức và các địa phương, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện các gian hàng trong tối nay; các đơn vị chủ động nguồn cung sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đến tham quan, mua sắm của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Đồng chí cũng yêu cầu thành viên Ban Tổ chức, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tham gia hội chợ chủ động đảm bảo an toàn hàng hóa khi trời mưa và thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn cho hoạt động tham quan, mua sắm của Nhân dân.

Thùy Linh