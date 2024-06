Khởi tranh Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2024

Sáng 19/6, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã khai mạc Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ XXI - năm 2024.

Gần 700 VĐV thuộc 36 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia giải.

Phó Giám dốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Tham gia giải có gần 700 VĐV đến từ 36 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài 78 bộ huy chương, trong đó có 32 bộ huy chương ở nội dung quyền và 46 bộ huy chương ở các hạng cân của nội dung đối kháng thuộc 3 lứa tuổi: 12-15; 16 -18 và 19-21.

Đây là giải trẻ quốc gia có số lượng VĐV và đoàn tham gia đông nhất từ trước tới nay, quy tụ những gương mặt trẻ xuất sắc nhất trong nước hiện nay.

Các đại biểu và Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Tham gia giải, đoàn Thanh Hóa có 23 VĐV, nòng cốt là những gương mặt võ sỹ trẻ xuất sắc nhất thuộc các tuyến năng khiếu và trẻ hiện nay. Với ưu thế sân nhà cùng sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, chuyên môn, đoàn chủ nhà Thanh Hóa phấn đấu nằm trong tốp 3 toàn đoàn tại giải.

HLV trưởng đội tuyển Vovinam Thanh Hóa Lê Văn Tiến chuẩn bị cho học trò thi đấu.

Sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tại ở nội dung đối kháng và quyền thuộc các nhóm tuổi thi đấu.

Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV, đội tuyển giành thứ hạng cao tại các nội dung, nhóm tuổi thi đấu của giải. Căn cứ thành tích thi đấu ở tất cả các nội dung để trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất.

VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng

Lần đầu tiên đăng cai giải đấu, tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu; công tác chuyên môn, trọng tài, đồng thời bảo đảm nơi lưu trú cho các đoàn VĐV, Ban Tổ chức giải, cũng như công tác an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... để giải đấu diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ XXI - năm 2024 được xem là đợt sát hạch quan trọng để các tỉnh, thành, ngành trên cả nước đánh giá công tác đào tạo trẻ, tạo điều kiện để các VĐV được thi đấu, nâng cao chuyên môn, thành tích. Đây cũng là dịp để tuyển chọn, bổ sung những gương mặt VĐV xuất sắc cho đội tuyển trẻ và đội tuyển Vovinam quốc gia.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn chủ nhà Thanh Hóa đã giành 2 HCV, 2 HCB. Trong đó HCV thuộc về các VĐV Nguyễn Thị Sử (hạng 51 kg đối kháng nữ lứa tuổi 16-18) và Phạm Hữu Tư (hạng 70 kg đối kháng nam lứa tuổi 16-18).

Giải sẽ kết thúc vào chiều 22/6 với lễ tổng kết và trao thưởng.

Mạnh Cường