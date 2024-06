Vòng 24 V.League 1: “Nóng bỏng” cuộc đua tránh vị trí đá play-off trụ hạng

Sau khi suất xuống hạng trực tiếp đã thuộc về Khánh Hòa, cuộc đua tránh vị trí phải đá play-off trụ hạng (đội xếp thứ 13) đang trở nên “nóng bỏng”, kịch tích và khó lường hơn bao giờ hết. Vòng 24 sẽ là bước ngoặt quan trọng cho cuộc đua này!

Cuộc chạm trán giữa chủ nhà Quảng Nam (áo xanh) và Sông Lam Nghệ An (áo sọc trắng đỏ) được xem là trận chung kết ngược trong cuộc đua trụ hạng

Kết thúc 23 vòng đấu, có đến 5 đội bóng thuộc diện có nguy cơ phải đá play-off trụ hạng gồm LPBank Hoàng Anh Gia Lai (xếp thứ 13, 26 điểm), Sông Lam Nghệ An (xếp thứ 12, 26 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (xếp thứ 11, 28 điểm), Quảng Nam (xếp thứ 10, 29 điểm) và Công an Hà Nội (xếp thứ 9, 31 điểm). Trong bối cảnh giải V.League 1 chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, cuộc đua tránh suất play-off này được dự báo sẽ kịch tính đến phút chót.

Suất xuống hạng trực tiếp đã sớm thuộc về Khánh Hòa (Ảnh: VPF)

Trong danh sách 5 đội này, khá ngạc nhiên khi có sự góp mặt của Công an Hà Nội. Xét về lý thuyết, nhà ĐKVĐ V.League này vẫn có thể rớt xuống vị trí thứ 13 nếu thua cả 3 trận cuối và các đối thủ còn lại có kết quả thi đấu tốt nhất. Dù vậy, khả năng này là khó xảy ra với đoàn quân của tân HLV Mano Polking. Giới chuyên môn nhận định, cuộc đua tránh vị trí áp chót (thứ 13) sẽ chỉ còn là “câu chuyện” của 4 đội bóng gồm LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam.

Quảng Nam sẽ trụ hạng trước 2 vòng đấu nếu giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An trên sân nhà ở vòng 24 (Ảnh: VPF)

Cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An ở vòng 24 có thể xem là trận chung kết ngược với hai đội bóng này. Sân nhà sẽ là ưu thế lớn với Quảng Nam khi quyết tâm đánh bại đối thủ trực tiếp Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu này. Quảng Nam hiện hơn Sông Lam Nghệ An 3 điểm và nếu có chiến thắng trên sân nhà vào chiều mai (19/6), đội bóng xứ Quảng sẽ sớm trụ hạng trước 2 vòng đấu.

Sông Lam Nghệ An có nguy cơ phải đá play-off trụ hạng nếu thua Quảng Nam (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ vừa để thua Đông Á Thanh Hóa ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước và đã rơi vào thế nguy hiểm. Chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân ở vòng 24 là thử thách lớn đầy khó khăn với Sông Lam Nghệ An và họ không được phép thua. Thậm chí thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn còn phải nỗ lực giành 3 điểm ngay trên sân đối phương. Cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An sẽ là trận cầu nóng bỏng nhất vòng đấu thứ 24 này. Ở lượt đi (vòng 4), hai đội đã hòa nhau với tỷ số khó tin 4-4 trên sân Vinh.

Hai đội bóng khác đang vất vả trong cuộc đua trụ hạng là LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ gặp thử thách lớn ở vòng đấu này và không được phép “sẩy chân”. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải làm khách trên sân nhà của Becamex Bình Dương, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải gặp đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định.

LPBank Hoàng Anh Gia Lai hiện xếp thứ 13, được xem là đội bóng thất thế nhất trong cuộc đua tránh suất phải đá play-off trụ hạng (Ảnh: VPF)

Đội bóng thành Nam quyết tâm giành 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bảo vệ ngôi đầu bảng và tạo ra ưu thế cho cuộc đua tới ngôi vô địch. Chơi trên sân nhà Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu giành chiến thắng cho dù đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất “khát điểm”.

Ở vòng đấu này, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà và cũng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Marryland Quy Nhơn Bình Định và đội xếp thứ ba Hà Nội FC cũng sẽ là trận cầu tâm điểm, có tính chất quyết định tới cuộc đua nước rút tới ngôi vô đich V.League 1 mùa giải 2023-2024. Cả hai đội vẫn còn cơ hội giành chức vô địch, bởi vậy, mục tiêu chiến thắng ở 3 trận đấu còn lại đều được đặt ra với quyết tâm cao nhất.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Khánh Hòa, đội bóng đã chắc chắn xuống hạng

Ở vòng 24, Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà sẽ tiếp Khánh Hòa, đội bóng đã chắc chắn xuống hạng. Mục tiêu của HLV Popov và các học trò đó là chiến thắng để cải thiện vị trí và tri ân các CĐV nhà. Đội bóng xứ Thanh được dự đoán sẽ không quá khó khăn để đạt được mục tiêu trên, thậm chí hoàn toàn có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm. Vòng đấu này cũng sẽ là cơ hội để chân sút Rimario khai hỏa sau quãng thời gian gây thất vọng lớn trên hàng công của Đông Á Thanh Hóa. Khá ngạc nhiên là trận đấu gần như chỉ còn mang ý nghĩa “thủ tục” này lại được áp dụng công nghệ VAR.

Mạnh Cường