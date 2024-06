VĐV Thanh Hóa giành 11 huy chương tại Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024

Đội tuyển vật Thanh Hóa đã giành được 2 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ tại Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024 vừa kết thúc tại Lào Cai.

VĐV Lò Thị Hồng (bục số 1) giành HCV ở hạng cân 46kg vật tự do nữ, lứa tuổi 14-15.

Là giải đấu quan trọng nhất trong năm dành cho các VĐV trẻ, Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024 tổ chức tại Lào Cai từ ngày 8 đến 17/6 với sự tham gia của gần 500 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV thi đấu ở các hạng cân tại nội dung vật cổ điển và vật tự do thuộc 2 nhóm tuổi: 14 - 15 và 16 - 17. Đội tuyển vật Thanh Hóa tham gia giải với 18 VĐV, trong đó đều là những gương mặt trẻ xuất sắc nhất hiện nay.

Giải thu hút sự tham gia của gần 500 VĐV thuộc 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các đô vật trẻ xứ Thanh đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý là tấm HCV của VĐV Trịnh Chí Hào ở hạng 68kg vật tự do nam, lứa tuổi 15-16. Đây là tấm HCV thứ 2 liên tiếp tại các giải trẻ mà nam VĐV này giành được cho đoàn Thanh Hóa. Trước đó là tấm HCV tại Giải toàn quốc Vật tự do - Cúp 15/5 lần thứ III dành cho thanh thiếu nhi, năm 2024. Tấm HCV thứ 2 của đoàn Thanh Hóa thuộc về VĐV Lò Thị Hồng ở hạng 46kg vật tự do nữ, lứa tuổi 14-15.

VĐV Trịnh Chí Hào (bục số 1) giành HCV ở hạng 68kg vật tự do nam.

Các VĐV giành HCB cho đoàn Thanh Hóa gồm: Lục Thị Vi Anh (hạng 46kg, lứa tuổi 14-15), Lê Thị Hồng (hạng 57kg, lứa tuổi 16-17), Đặng Quốc Khánh (hạng 55kg, lứa tuổi 16-17), Quách Minh Quân (hạng 44kg, lứa tuổi 14-15).

5 HCĐ thuộc về các VĐV: Lê Thị Phượng (hạng 46kg, lứa tuổi 16-17), Hà Anh Thư (hạng 53kg, lứa tuổi 16-17), Trương Thị Loan (hạng 49kg, lứa tuổi 16-17), Lương Thị Huyền Trang (hạng 54kg, lứa tuổi 16-17), Lương Xuân Huy (hạng 53kg, lứa tuổi 16-17).

Thành tích giành được đã khẳng định sự ổn định và tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ của đội tuyển vật Thanh Hóa, qua đó có sự chuẩn bị cho giải VĐQG năm 2024, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Mạnh Cường