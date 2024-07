Khởi tranh Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2024

Sáng 12/7, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Judo Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2024.

Hơn 600 VĐV thuộc 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia giải.

Tham gia giải có hơn 600 VĐV thuộc 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đây là giải đấu thu hút số lượng VĐV tham gia đông nhất từ trước tới nay. Điều này đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn judo. Các đoàn tham gia đều cử lực lượng VĐV mạnh nhất tham gia với mục tiêu giành thành tích cao, cải thiện thứ hạng toàn đoàn.

Phó Giám dốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Các VĐV tranh tài ở 16 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ lứa tuổi 10-11; 16 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ lứa tuổi 12-13; 16 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ lứa tuổi 14-15; 18 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ thuộc lứa tuổi 16-19; 2 nội dung đối kháng đồng đội nam, 2 nội dung đối kháng đồng đội nữ thuộc lứa tuổi 16-19; 5 nội dung kata (biểu diễn).

Các đại biểu và Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 47 VĐV, trong đó có 24 thành viên thuộc đội tuyển Judo của tỉnh và 23 VĐV thuộc diện xã hội hóa đến từ các CLB trong tỉnh. Đội tuyển Judo Thanh Hóa đã có sự bị chuẩn bị tốt về lực lượng, trong đó các VĐV tham gia đều là những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc nhất thuộc các tuyến năng khiếu và trẻ đã được tuyển chọn, đào tạo những năm gần đây.

Đoàn chủ nhà Thanh Hóa tham gia giải.

Dự kiến Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2024 sẽ kết thúc vào chiều 19/7 với lễ tổng kết, trao thưởng. Ban tổ chức sẽ trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thành tích cao tại các nội dung thi đấu, trao các giải nhất, nhì, đồng hạng ba đồng đội thuộc các nhóm tuổi của giải. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cờ nhất, nhì, ba cho các đoàn xuất sắc nhất ở các nhóm tuổi 12-13, 14-15 và 16-19. Căn cứ thành tích tổng các nội dung, nhóm tuổi, ban tổ chức sẽ trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất.

Các VĐV tranh tài tại nội dung thi đấu của giải.

Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2024 là đợt sát hạch quan trọng để các tỉnh, thành, ngành trên cả nước đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, đồng thời là dịp để các VĐV trẻ, năng khiếu được giao lưu, thi đấu, không ngừng nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu. Qua giải đấu, đội tuyển trẻ và đội tuyển Judo quốc gia tuyển chọn, bổ sung các VĐV xuất sắc, tiếp tục đào tạo để tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Liên đoàn Judo Việt Nam tặng cờ cho đơn vị đăng cai.

Là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải được diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, đặc biệt là nơi lưu trú cho các đoàn VĐV, Ban tổ chức giải; bảo đảm công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hóa giới thiệu những nét lịch sử, văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch của đất và người xứ Thanh tới đông đảo bạn bè trong nước.

Mạnh Cường