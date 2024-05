Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn

Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, sáng 21/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thế Hùng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

3 bị can gồm: Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng (sinh năm 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (sinh năm 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Khám xét nơi làm việc của bị can Lê Huy Hoàng, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Theo đó, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ; Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thi hành Lệnh bắt bị can Cao Xuân Hiệp, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Như vậy, tính đến nay, liên quan đến vụ án xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Đình Hợp (CTV)