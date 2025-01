Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “trốn thuế”

Sáng 18/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư), sinh năm 1985 và Lê Xuân Sơn, sinh năm 1983 đều ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống về hành vi “trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phát hiện tại một số tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã “phù phép” nhiều tiền thuế của nhà nước, gây thất thu ngân sách. Trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình MêKông tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống do Trần Vũ Quyết làm Giám đốc và Lê Xuân Sơn là kế toán, nên đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh lập án, đấu tranh, xử lý.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 6/6/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 183/GP-UBND cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình MêKông - Chi nhánh mỏ đất Tượng Sơn được phép khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên và thuê đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, trữ lượng khai thác là 1.599.989 m3, công suất khai thác 98.000 m3/năm, thời hạn khai thác là 16 năm 7 tháng.

Quá trình hoạt động, Trần Vũ Quyết trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thuộc cấp Lê Xuân Sơn chỉ bán và xuất hóa đơn GTGT một lượng nhất định đối với hàng hoá bán ra là đất san lấp, còn đa số bán cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai thuế. Khi các khách hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn GTGT thì Quyết bàn bạc cùng Lê Xuân Sơn cân đối số lượng để xuất hóa đơn (thường chỉ xuất từ 50% đến 70% khối lượng thực tế khách hàng mua) và yêu cầu khách hàng phải nộp thêm các khoản tiền thuế, phí tương ứng với khối lượng đã xuất hóa đơn.

Từ quý 3/2021 đến quý 4/2023, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách kế toán với khối lượng hàng trăm nghìn m3 đất, thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường trên 700 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thái Thanh (CTV)