Vui khi đến trường - an toàn khi về nhà

Chuyện ùn tắc giao thông ở các cổng trường vốn dĩ đã không còn xa lạ. Tuy vậy, thời gian gần đây, tại một số cổng trường trên địa bàn tỉnh, sau giờ tan học, xe cộ đưa đón học sinh đã được sắp xếp đậu đỗ ngay ngắn làm đường thông hè thoáng; học sinh đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện đến trường... khiến nhiều người khen ngợi và đang trở thành một phong trào lan tỏa ra nhiều địa phương.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh huyện Hoằng Hóa. (Ảnh chụp tháng 11-2020).

Có mặt tại các Trường THPT Hàm Rồng, Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa vào lúc tan trường, chúng tôi thấy được nét đẹp văn hóa giao thông đang dần hiện hữu, không còn tình trạng ùn tắc giao thông. Phụ huynh đến đón con em mình đều xếp xe gọn gàng, ngay hàng, thẳng lối dọc 2 bên đường, nhường chỗ cho các phương tiện lưu thông. Có những phụ huynh theo thói quen, chạy thẳng vào cổng trường, nhưng thấy những dãy xe được xếp thẳng hàng dọc hai bên đường và được sự hướng dẫn của đội xung kích an toàn giao thông nên đã tự giác quay xe ra và xếp ngay ngắn. Ai nấy đều cảm thấy vui vì biết rằng việc làm này giúp họ thuận tiện hơn trong việc đưa đón trẻ và đảm bảo an toàn cho chính con em mình. Nhiều phụ huynh còn lấy điện thoại ghi lại hình ảnh đẹp này để chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Được biết ngoài hoạt động giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, đội xung kích an toàn giao thông các Trường THPT Hàm Rồng, Nguyễn Trãi còn tích cực tham gia hướng dẫn học sinh đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện. Vào mỗi buổi tan học hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông không để các bạn học sinh dàn hàng ngang vi phạm giao thông.

Trước đây, trên đoạn đường dẫn vào Trường Tiểu học Hải Long (Như Thanh) thường xuyên bị ùn tắc do người dân chen lấn để tìm đón con em mình. Nay thay vào đó, các phụ huynh đến đón con đã đỗ xe thành hàng ngang, sát mép đường, tạo thành hàng lối ngay ngắn. Đó là thành công ban đầu từ mô hình cổng trường tự quản về an toàn giao thông do ban giám hiệu nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên triển khai thực hiện. Thông qua mô hình nhằm giúp nâng cao nhận thức cho học sinh và các bậc phụ huynh về ý thức chấp hành giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông và đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự tại cổng trường học. Đặc biệt, nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Huyện đoàn Như Thanh đã đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện phối hợp với ban giám hiệu các trường thành lập 51 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 200 đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hướng dẫn học sinh đi đúng phần đường, làn đường và tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn xịt khuẩn tay nhanh, cách đeo khẩu trang y tế đúng cách cho các em học sinh bậc mầm non và tiểu học. Từ những hiệu ứng tích cực mô hình mang lại, hiện nay, Huyện đoàn Như Thanh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai đồng loạt tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và hình thành nét đẹp văn hóa giao thông trước cổng trường học.

Mô hình cổng trường an toàn giao thông được Trung ương Đoàn phát động từ năm 2012 nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Sau thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mô hình cổng trường an toàn giao thông đã phát huy tác dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường trước và sau giờ tan học; tình trạng tai nạn giao thông; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, thanh niên. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, củng cố, kiện toàn duy trì hoạt động các mô hình, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... Theo đó, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã củng cố, duy trì hoạt động của 160 mô hình câu lạc bộ thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh; 20 mô hình câu lạc bộ thanh niên tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến đò ngang; 40 mô hình câu lạc bộ thanh niên đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang dân sinh qua đường sắt. Toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn, trang bị những kiến thức khi tham gia giao thông, nội dung cơ bản về an toàn giao thông và kỹ năng thực hành lái xe mô tô an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Bước vào năm học 2021-2022, bên cạnh việc đảm bảo giao thông tại cổng trường và tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh thì khuyến khích các nhà trường xây dựng các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện, đặc biệt chú trọng trang bị cho các em học sinh kỹ năng, cách xử lý tình huống nhằm phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông.

Đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: “Qua mô hình đã thấy rõ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát huy được vai trò xung kích của đội viên, đoàn viên trong các nhà trường, đồng thời cũng hình thành lớp thanh niên có ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông”.

Bài và ảnh: Lê Phượng