Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ ở các sở, ngành sau sắp xếp

Bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, là tinh thần làm việc chung của các sở, ngành sau sáp nhập theo chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Công chức Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay, vẫn theo thường lệ, chị Nguyễn Thị Thùy, chuyên viên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn đều đặn có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. Không có sự ngắt quãng, gián đoạn hay bỏ bê công việc, từ ngày cơ quan mang tên mới, chị vẫn làm việc với thái độ niềm nở, tận tình, chu đáo, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp.

Chị Thùy cho biết: Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thông tin về việc sáp nhập hai cơ quan Sở NN&PTNT với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng khiến chị có phần lo lắng. Nhưng sau khi được lãnh đạo tuyên truyền, phổ biến rõ chủ trương của Đảng, chị không còn băn khoăn lo lắng nữa. Trái lại, chị cảm thấy sự thay đổi rõ rệt, tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, do hai sở được sáp nhập thành một đầu mối. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ nhanh hơn trước.

Ở kế bên, 2 đồng nghiệp của chị Thùy cũng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trước đây họ ngồi khác bàn làm việc, do khác cơ quan. Từ ngày 1/3, họ được ngồi chung một dãy bàn, dưới bảng tên Sở NN&MT.

Theo chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Sở NN&MT được thành lập với 9 phòng, 7 chi cục, 20 đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện chức năng của Sở NN&PTNT và Sở TN&MT. Đồng thời, tiếp nhận thêm một số công chức thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, an toàn thực phẩm từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (trước đây). So với tổ chức bộ máy của 2 sở, đã giảm 5 phòng, 7 chi cục và 3 đơn vị trực thuộc. Trước đó, lãnh đạo và các phòng có liên quan của 2 sở đã khẩn trương làm việc với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, chuẩn bị các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo vận hành bộ máy, đi vào hoạt động ngay từ 1/3/2025.

Hiện tại, trụ sở của Sở NN&MT đóng tại Sở NN&PTNT (trước đây) ở số 49, đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa). Khu trụ sở của Sở TN&MT (trước đây) tại số 14 đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa) được bố trí nơi làm việc của các chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Cho đến sáng 5/3, công tác sửa chữa một số hạng mục công trình để bố trí nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang được gấp rút hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ vẫn diễn ra, không có sự ngắt quãng, nhất là ở các phòng có nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Trọng Đức, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&MT: Quá trình sáp nhập đã được diễn ra thông suốt, hiệu quả. Lãnh đạo sở đã sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp để phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới. Trong tuần này, sở sẽ hoàn thiện các quy chế có liên quan đến hoạt động của cơ quan Nhà nước theo quy định. Đồng thời, tiếp tục xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Đảng.

Tương tự, sau khi sáp nhập, từ ngày 1/3, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng (sau sáp nhập) đã bắt tay ngay thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, sở vẫn duy trì liên tục 2 công chức (1 của lĩnh vực xây dựng, 1 của lĩnh vực giao thông - vận tải) tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Những hồ sơ còn thiếu giấy tờ có liên quan được hướng dẫn, yêu cầu bổ sung ngay tại nơi tiếp nhận. Ở các phòng chuyên môn, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc.

Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng, Sở Dân tộc và Tôn giáo giao ban tiến độ công việc.

Sở Xây dựng hiện nay có 600 công chức, viên chức, người lao động, với 11 phòng chuyên môn, 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của của Sở Xây dựng và Sở Giao thông - Vận tải trước đây. Ngay sau khi hoàn thành tổ chức bộ máy, lãnh đạo sở thực hiện phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoạt động hiệu quả, không xảy ra tình trạng gián đoạn trong hoạt động.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, 10 công chức, hợp đồng lao động của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ được sáp nhập, thành lập Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng trực thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Sau khi được kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2025 được Sở Nội vụ ban hành trước đó.

Trưởng Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng Hồ Việt Anh cho biết: Từ khi sáp nhập về đơn vị mới, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn không bị gián đoạn, ngắt quãng. Phòng cũng thường xuyên nắm bắt tiến độ công việc của công chức để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc phát sinh đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ được giao. Hiện nay, phòng đang tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch được duyệt, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo...

Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy được đánh giá là vấn đề đặc biệt quan trọng, có tính cấp bách, chiến lược, phục vụ đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực hiện chủ trương này, đã có không ít cán bộ, công chức đã phải hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung của Đảng, Nhà nước và ít nhiều có sự dao động nhất định trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan thuộc diện. Song, với cách làm bài bản, khoa học, quyết liệt trong tổ chức sắp xếp bộ máy của lãnh đạo tỉnh, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

