Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Sáng 8/7, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 20.

Dự kỳ họp, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trần Thị Nhị Hà, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xem xét và quyết nghị nhiều nội dung

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024; báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV...

Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023; Báo cáo của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2023; Báo cáo của Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.

HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét quyết nghị 16 tờ trình của UBND tỉnh nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng, phấn khởi được đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về dự và trực tiếp chỉ đạo. Đây là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa bước vào năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn và lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề, tiếp thêm động lực để Thanh Hóa phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền gồm các nội dung đó là: HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 16 nghị quyết...

Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo, các tờ trình tại kỳ họp, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội; từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đăng trên Báo Thanh Hóa điện tử).

Nhiều điểm sáng và chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Báo cáo tóm tắt nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh có nhiều điểm sáng và chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa vụ Đông Xuân cao nhất từ trước đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,8%, đa số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu tăng 21,9%, tổng thu du lịch tăng 30,2%. Thu ngân sách nhà nước bằng 76,9% dự toán cả năm và tăng 29,6%; thu hút đầu tư tăng 78,8% về số dự án và 25,3% về số vốn đăng ký; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,2%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tăng 17 bậc so với năm 2022.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; tỉnh ta có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đạt giải và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, được cấp uỷ, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ 7 khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế. Báo cáo cũng đã nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024. (Toàn văn báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, đăng trên Báo Thanh Hóa Điện tử).

Gửi gắm niềm tin vào kỳ họp

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp chủ trì tổ chức 4.205 hội nghị để đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật tại các đơn vị bầu cử; tiếp 132 lượt công dân, tiếp nhận 290 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra, đi vào nền nếp, có chất lượng; trong đó đã chủ trì tổ chức 119 cuộc giám sát; tham gia phối hợp 248 cuộc giám sát với các cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động phản biện xã hội ngày càng chủ động, thiết thực và hiệu quả.

Cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Cử tri gửi ý kiến, kiến nghị đến Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII đó là: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cắt giảm các chi phí, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tạo nhiều mặt bằng sạch cho doanh nghiệp dễ tiếp cận để thúc đẩy đầu tư sản xuất; có chính sách ưu đãi để các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông trên các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn các huyện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến giao thông kết nội với các địa phương trong tỉnh, các địa bàn khó khăn. Đề nghị tiếp tục bố trí kinh phí, hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nâng cấp các tuyến đê sông, đê biển; xử lý các sự cố có nguy cơ mất an toàn bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ... (Toàn văn Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trình bày, đăng trên Báo Thanh Hóa Điện tử).

Tiếp đó, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sau 27,5 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri...

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia đầy đủ các phiên họp, thực hiện nghiêm túc nội quy kỳ họp, tích cực nghiên cứu tài liệu và phát biểu tại các phiên thảo luận; trong đó có 21 lượt ý kiến thảo luận trực tiếp tại hội trường và 33 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tại tổ.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 2 ý kiến chất vấn. Các ý kiến phát biểu của ĐBQH và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đều được các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh đưa tin kịp thời.

Thực hiện tốt công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án

Tại kỳ họp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lê Văn Đông đã trình bày báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lê Văn Đông đã trình bày báo cáo.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng số tố giác, tin báo về tội phạm là 1.769 tin; đã giải quyết 1.311 tin, tạm đình chỉ 81 tin. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 2.135 vụ án hình sự, 3.822 bị can, trong đó khởi tố mới 1.180 vụ, 2.358 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.423 vụ, 2.523 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1.247 vụ, 2.431 bị can, đạt tỷ lệ 87,6%...

Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Thị Nga trình bày báo cáo.

Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Thị Nga trình bày báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, tổng số vụ việc sơ thẩm và phúc thẩm của TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa phải giải quyết là 7.972 vụ việc các loại (gồm các vụ án hình sự; các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, tuyên bố phá sản, lao động; các vụ án hành chính và việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án). Trong đó, đã giải quyết 4.972 vụ việc các loại; tỷ lệ giải quyết chung đạt 62,3%. Số vụ việc còn lại hầu hết mới thụ lý, đang được Tòa án giải quyết theo đúng luật định.

Thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển

Trên cơ sở gợi mở thảo luận của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích để khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân về những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2024.

Phân tích những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung làm rõ việc dự báo, đánh giá bối cảnh tình hình, thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức; các chủ trương, biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Mạnh Hiệp phát biểu.

Cùng với việc thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, các đại biểu cũng tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện. Từ đó soi vào từng lĩnh vực, ngành mình để tìm những biện pháp khắc phục; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giải pháp những tháng còn lại của năm 2024 và những năm tiếp theo, đó là: Cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công các dự án lớn đã hoàn thành thủ tục đầu tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp, năng lượng,... để thu hút nhiều hơn các dự án đầu tư trực tiếp thuộc các ngành có công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng tiết kiệm lao động, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Đại biểu Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương gieo trồng và chăm sóc, bảo vệ cây trồng; xây dựng và thực hiện tốt phương án sản xuất và phòng trừ sâu bệnh vụ Đông năm 2024 - 2025. Chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp theo từng giai đoạn để kích cầu, hỗ trợ cho người dân có cuộc sống no đủ hơn, rút ngắn dần khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi...

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ của tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX.

Cần kiên trì và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với huy động sức mạnh của toàn thể Nhân dân tỉnh nhà.

Tiếp tục đánh giá, nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Tập trung xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp theo chiều sâu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, tạo sự kết nối liên thông, đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng số.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện và khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, phải nỗ lực, quyết tâm tâm thật sự; đoàn kết, thống nhất thật sự; dân chủ, công tâm thật sự; trên hết, trước hết là vì dân, vì nước, vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh...

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tinh thần sáng tạo, tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước của tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục “Đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 “là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại”, “là một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc”, đến năm 2045 “là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước”, tỉnh Thanh Hóa sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đăng trên Báo Thanh Hoá điện tử).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng HĐND tỉnh Thanh Hoá biểu tượng Toà Nhà Quốc hội.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tặng HĐND tỉnh Thanh Hoá biểu tượng Toà nhà Quốc hội.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá rất vui mừng, phấn khởi được đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và có bài phát biểu quan trọng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với tỉnh Thanh Hoá. Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội thể hiện tình cảm, trách nhiệm, là nguồn động viên to lớn và định hướng hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn mới.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cấp, các ngành, các đoàn thể, cử tri và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng xin nghiêm túc tiếp thu để quán triệt, triển khai đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quyết tâm xây dựng Thanh Hoá sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương và cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá.

Chiều nay, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe các tờ trình và báo cáo kết quả giám sát; thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

