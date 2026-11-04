Kê khai, tổng hợp vị trí việc làm đảm bảo thực chất, đồng bộ, thống nhất

Chiều 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn sử dụng cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đến điểm cầu các tỉnh, thành phố, xã, phường. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng; hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Hướng dẫn kê khai và đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào cổng; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và liên kết giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2.

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trong phạm vi được phân quyền. Đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị tập huấn, 3 đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Sở Nội vụ TP Hà Nội và phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp thao tác mẫu quy trình kê khai, kiểm tra, xác nhận, tổng hợp dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc thực tế.

Ở phần thực hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký làm điểm lựa chọn ít nhất một đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận đại diện để chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu, thực hành kê khai theo hướng dẫn. Đồng thời, hướng dẫn triển khai báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo (baocao.dcs.vn).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia của Tập đoàn Viettel, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với cơ quan chủ trì trao đổi, giải đáp các vấn đề về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai và sử dụng cổng kê khai.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cần nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai kê khai, tổng hợp vị trí việc làm; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng thời tổ chức rà soát, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thực trạng vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần tránh tình trạng kê khai hình thức, thiếu thống nhất, trùng lặp hoặc không sát với thực tế; bảo đảm dữ liệu được cập nhật có tính hệ thống, đồng bộ và có khả năng kết nối, tổng hợp.

Quan tâm bố trí cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm và kỹ năng công nghệ thông tin để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kê khai, cập nhật dữ liệu trên hệ thống. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong từng khâu công việc.

Quốc Hương