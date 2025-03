Hyundai Thanh Hóa tri ân khách hàng dịch vụ “Chăm sóc xế xinh – An tâm chi phí”

Hyundai Thanh Hóa tri ân khách hàng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhằm giúp khách hàng chăm sóc xế yêu với chi phí hợp lý nhất, Hyundai Thanh Hóa triển khai chương trình khuyến mãi dịch vụ “Chăm sóc xế xinh – An tâm chi phí”. Chương trình được khởi động từ ngày 3/3/2025 đến hết ngày 31/3/2025. Chương trình dành cho tất cả các khách hàng đang sử dụng xe Hyundai (9 chỗ trở xuống và H150).

Hyundai Thanh Hóa khuyến mại dịch vụ tri ân khách hàng.

Với mục đích duy trì và hoàn thiện tiêu chí “Sự hài lòng của khách hàng” cũng như đảm bảo một cách tốt nhất các nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa xe của Quý khách hàng trong quá trình sử dụng, Hyundai Thanh Hóa triển khai chương trình “Chăm sóc xế xinh – An tâm chi phí” dành cho tất cả các khách hàng đang sử dụng xe Hyundai (9 chỗ trở xuống và H100) với nội dung chương trình cụ thể như sau:

♦ MIỄN PHÍ Kiểm tra xe bằng máy chuẩn đoán chuyên dụng GDS

♦ TIẾT KIỆM CHI PHÍ Giảm giá 20% gói chăm sóc và làm đẹp xe

- Vệ sinh nội thất xe

- Vệ sinh khoang máy

- Xông hơi khử mùi nội thất xe

- Đánh bóng xe

- Phủ kính xe

- Tẩy la zăng

Chương trình áp dụng từ ngày 03/03/2025 – 31/3/2025. Tại Hyundai Thanh Hóa - MBQH 2792, Đ. Hùng Vương, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa. Thời gian làm việc tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, buổi sáng từ 8:00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00.

ĐẶT LỊCH HẸN NGAY: 0337 988 226 - 094 726 2288

Hoặc đặt lịch qua ứng dụng Hyundai Me !

Chương trình hội viên Hyundai membership.

Ngoài những ưu đãi về dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe. Qúy khách hàng là hội viên của Hyundai sẽ được nhận nhiều ưu đãi khác. Ưu đãi nghỉ dưỡng & sân golf độc quyền dành riêng cho Hội viên Hyundai, tại:

∇ Sân Golf Hoàng Gia:

- Giảm đến 25% dịch vụ golf tại Sân golf Hoàng Gia - Ninh Bình

- Giảm 30% giá giờ tập tại Sân golf Hoàng Gia - Đông Anh, Hà Nội

∇ Chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp The Five: The Five Residences Hanoi, The Five Suites Lilas, The Five Villas & Resort Ninh Bình, The Five Villas & Resort Quangnam Danang:

- Giảm 20% dịch vụ phòng

- Giảm 10% dịch vụ ẩm thực

∇ Khách sạn Shilla Monogram Quangnam Danang:

- Giảm 15% dịch vụ phòng

- Giảm 10% dịch vụ ẩm thực

- Giảm 20% cho dịch vụ Spa

Mọi thắc mắc cần giải đáp và hỗ trợ về sản phẩm dịch vụ, khách hàng liên hệ:

HYUNDAI THANH HÓA

Địa chỉ: MBQH 2792, Đ. Hùng Vương, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Bán hàng: 098 153 6688 – 0237 653 6666

Dịch vụ: 094 726 2288 – 0237 651 5555

Website: hyundai3s-thanhhoa.vn