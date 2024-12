Việc hãng sản xuất ô tô Honda Motor Co. sáp nhập với Nissan Motor Co. có thể mang lại cho hai thương hiệu Nhật Bản đang gặp khó khăn này quy mô cần thiết để cạnh tranh với nhà sản xuất ôtô BYD Co. của Trung Quốc, theo số liệu bán hàng vừa được công bố.

{title} Honda-Nissan sáp nhập: Được bao nhiêu để cạnh tranh với nhà sản xuất ôtô Trung Quốc? Việc hãng sản xuất ô tô Honda Motor Co. sáp nhập với Nissan Motor Co. có thể mang lại cho hai thương hiệu Nhật Bản đang gặp khó khăn này quy mô cần thiết để cạnh tranh với nhà sản xuất ôtô BYD Co. của Trung Quốc, theo số liệu bán hàng vừa được công bố. Lãnh đạo Honda, Nissan và Mitsubishi Motors. (Nguồn: Kyodo) Honda và Nissan đều gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các nhà sản xuất ôtô đang trỗi dậy ở Trung Quốc - quốc gia đã vượt Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới vào năm 2023 và dự kiến sẽ tiến xa hơn vào năm 2025. Honda đã bán được 3,43 triệu xe ôtô trên toàn cầu trong thời gian từ tháng 1-11/2024, còn Nissan bán được hơn 3 triệu xe. BYD - nhà sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc - đã bán được 3,76 triệu xe trong cùng kỳ. Những con số này cho thấy Nissan và Honda yếu thế hơn khi hoạt động riêng lẻ nhưng khi kết hợp lại họ có thể có cơ hội cạnh tranh. Doanh số bán xe của Honda tại Trung Quốc trong tháng 11/2024 đã giảm 28% so với cùng kỳ năm 2023 và sản lượng giảm 38%. Trong khi đó, doanh số bán xe của Nissan tại Trung Quốc trong tháng 11/2024 giảm 15,1% và sản lượng tại địa phương giảm 26%. Tính trên quy mô toàn cầu, doanh số bán xe của Honda trong tháng 11/2024 đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 324.504 xe, trong khi sản lượng giảm 20,4%. Doanh số bán xe trên toàn thế giới của Nissan trong tháng 11/2024 đã giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 278.763 xe, trong khi sản lượng giảm mạnh 14,3%. Ngày 23/12, Honda Motor và Nissan Motor đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán về việc sáp nhập, qua đó tạo ra tập đoàn sản xuất ôtô lớn thứ 3 thế giới nhằm cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc và Mỹ trên thị trường xe điện. Trong tuyên bố chung, Honda và Nissan, nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai và thứ ba của Nhật Bản xét theo doanh số, đặt mục tiêu kết thúc đàm phán vào tháng 6/2025 và thành lập liên doanh vào tháng 8/2026. Hai nhà sản xuất cũng đặt mục tiêu đạt doanh số 30.000 tỷ yen (191 tỷ USD), cùng lợi nhuận hơn 3.000 tỷ yen./. Theo TTXVN



