Hơn 61.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đến với thương binh, người khó khăn dịp tết

“Không dễ để lấy nụ cười của các bác thương binh ở đây. Nhưng hôm nay, bác nào cũng cười rất tươi”. Bác Nguyễn Công Thắng – cựu chiến binh đã gắn bó hơn 40 năm với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TP.HCM) nhắc lại khoảnh khắc đoàn Vinamilk đến thăm trong những ngày giáp Tết.

Đây là một trong những hoạt động phụng sự cộng đồng được Vinamilk tổ chức trước thềm xuân Bính Ngọ 2026. Không chỉ tri ân thế hệ đi trước, chương trình năm nay còn là lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh thời gian sum vầy bên gia đình để bảo đảm sức khỏe cho mọi người.

Nụ cười của những người đã gửi lại một phần thân thể cho Tổ quốc

Tham gia chiến trường Campuchia khi chưa tròn 20 tuổi, bác Nguyễn Công Thắng bị thương nặng trong một lần hành quân. Chân trái phải cắt sát đùi, chân phải nhiều lần phẫu thuật mới giữ được đầu gối. “Đó là phần xương máu để góp phần giành lại hòa bình cho đất nước và tương lai tươi sáng hơn cho con cháu”, bác nói.

Không thể về quê nhiều năm nay, Tết với bác gói gọn trong vài món trang trí cũ, mấy chậu hoa tự trồng và những quả châu đỏ rực treo trên gốc ổi trước phòng. Nhưng điều bác trân quý nhất là những lời thăm hỏi và cái bắt tay từ khách phương xa - những khoảnh khắc giúp bác cảm nhận mình vẫn được nhớ đến.

Bác Nguyễn Công Thắng – cựu chiến binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất – chăm chút cho góc Tết trước phòng ở (Ảnh: Minh Anh).

Trong số các đoàn đến thăm năm nay, buổi giao lưu do Vinamilk tổ chức mang đến một không khí rất riêng. Ngoài phần quà dinh dưỡng, chương trình còn có Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TP.HCM và các em nhỏ là con em nhân viên công ty. Những ca khúc về người lính vang lên trong tiếng vỗ tay giữ nhịp của các bác, còn bữa cơm tất niên trở nên rộn ràng hơn nhờ tiếng cười trẻ nhỏ. “Do đau bệnh thường xuyên, nhiều bác hiếm khi nở nụ cười. Nhưng hôm nay, gương mặt nào cũng lấp lánh niềm vui và hạnh phúc”, bác Thắng chia sẻ.

Nụ cười của các cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ngày đoàn nhân viên Vinamilk ghé thăm (Ảnh: Minh Anh).

Các cựu chiến binh cùng hòa giọng trong các các khúc hào hùng về người lính (Ảnh: Minh Anh).

Đã 84 tuổi nhưng cụ Nguyễn Thị Ái Mỹ vẫn nhớ như in cái Tết giữa chiến trường ngày xưa: “Có năm đình chiến ba ngày, anh em lấy vải dù dựng trại, hát giữa rừng, tranh thủ chút bình yên trước khi tiếng súng lại nổ từ mùng 4”. Hơn 10 năm ở Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, cụ xem nơi đây là mái nhà cuối đời, nơi những câu chuyện cũ được nhắc lại bên mâm cơm quây quần. Với cụ, sự quan tâm của xã hội - như những món quà Tết nghĩa tình từ Vinamilk - không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên ấm lòng: “Được nhớ tới, tôi thấy mình không còn đơn độc”.

Không chỉ bác Thắng hay cụ Mẫn, 193 thương – bệnh binh và người có công đang được chăm sóc tại các trung tâm điều dưỡng ở TP.HCM, Ninh Bình và Đà Nẵng đều mang những câu chuyện rất khác nhau. Có người may mắn có gia đình, có người sống độc thân cả đời; có người không còn nhớ mình là ai, quê ở đâu; thậm chí có bác đã mất nhưng vẫn đứng tên sổ tiết kiệm vì không tìm được người thân thừa kế. Dẫu mỗi người một hoàn cảnh, điểm chung của họ là từng sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và nếu được chọn lại, họ vẫn không thay đổi.

Hàng trăm món quà dinh dưỡng đã được cán bộ, nhân viên Vinamilk từ nhiều đơn vị trao gửi trực tiếp đến 193 thương – bệnh binh đang điều dưỡng tại các trung tâm chăm sóc người có công ở TP.HCM, Ninh Bình, Đà Nẵng (Ảnh: Minh Anh).

Theo bác sĩ Tống Đức Bình – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, phần lớn các cựu chiến binh tại các trung tâm có tỷ lệ thương tật trên 81%, không thể trở về quê đón Tết cùng gia đình. Bởi vậy, một bữa cơm tất niên ấm áp bên “con cháu” và những lời thăm hỏi đầu xuân trở thành liều thuốc tinh thần quý giá.

“Năm nay thực sự là một mùa xuân rất đặc biệt. Không chỉ là những phần quà ý nghĩa, mà còn là không khí ấm áp, thân tình mà các anh chị nhân viên Vinamilk mang đến,” ông chia sẻ.

Nơi những người lặng thầm giữ lại sự sống cho người bệnh

Không gian Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM trong buổi chiều giáp Tết vẫn vang lên tiếng bộ đàm và âm thanh xe cứu thương ra vào liên tục. Giữa nhịp làm việc khẩn trương ấy, sự xuất hiện của Hoa hậu Ngọc Châu cùng đoàn nhân viên Vinamilk mang đến một niềm vui bất ngờ cho cả ca trực.

Gắn bó với công việc này khoảng 3 năm nay, bác sĩ Từ Hiển Duy cho biết thách thức lớn nhất của một bác sĩ cấp cứu ngoại viện là phải đối mặt với các tình huống phát sinh bất ngờ, không có điều kiện chuẩn bị trước. “Mọi thứ diễn ra trong tích tắc và mình phải xử lý linh hoạt,” anh chia sẻ.

Bác sĩ Từ Hiển Duy trong ca trực những ngày cận Tết (Ảnh: Minh Anh).

Sum vầy trong ngày Tết là điều ai cũng muốn. Nhưng theo kinh nghiệm của các bác sĩ ở đây, số lượng ca bệnh những ngày này thường tăng đến 30-40% so với ngày thường, chủ yếu là các ca tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm và chấn thương do pháo nổ. Hơn nữa, diễn tiến bệnh cũng nặng hơn do tâm lý người bệnh ngại đi khám vào ngày lễ. Vì vậy, cả trung tâm đều tuân thủ đầy đủ lịch trực, đảm bảo lực lượng luôn sẵn sàng ứng cứu 24/24 giờ.

Sự thăm hỏi của đoàn Vinamilk trong ca trực khiến bác sĩ Duy cảm thấy ấm lòng. “Đó là lời động viên rất đáng quý, giúp chúng tôi có thêm động lực trong những ngày cao điểm,” anh nói.

Hoa hậu Ngọc Châu và đại diện Vinamilk gửi phần quà dinh dưỡng đến các bác sĩ tại Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM (Ảnh: Minh Anh).

Không chỉ có lực lượng áo trắng, dịp này, Vinamilk còn dành tặng những phần quà dinh dưỡng thay lời cảm ơn đến những người lặng thầm hy sinh thời gian đoàn tụ cùng gia đình để giữ gìn sự bình yên của ngày Tết. Đó là những người lao công chăm sóc vệ sinh đô thị, các tài xế công nghệ hoạt động xuyên đêm và nhiều lực lượng khác đang góp phần bảo đảm một mùa xuân an toàn, trọn vẹn cho cộng đồng.

Ước tính, hơn 61.000 sản phẩm dinh dưỡng từ các nhãn hàng như sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%, sữa bột cho người lớn Vinamilk Sure Prevent Gold pha sẵn, sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM... đã được Vinamilk trao tặng thông qua nhiều chương trình khác nhau trên cả nước. Các hoạt động trải dài từ tri ân người có công, tặng quà cho trẻ em miền núi, người dân khó khăn, người khuyết tật đến các phiên chợ 0 đồng, chương trình Vui Tết cùng bệnh nhi ung thư...

Hơn 61.000 sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk trao tặng trong các chương trình ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Minh Anh).

“Chúng tôi mong muốn có mặt trong những thời điểm cần sự sẻ chia nhất – từ tri ân thế hệ đi trước đến hỗ trợ những người đang giữ nhịp sống xã hội. Đó là cách chúng tôi thực hiện cam kết phụng sự các thế hệ người Việt trong suốt 50 năm qua”, ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk chia sẻ.

NL