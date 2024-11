Hàn Quốc lập cơ quan tham vấn về mối quan hệ với chính quyền sắp tới ở Mỹ

Những thay đổi đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và an ninh có thể sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump, dẫn đến tác động trực tiếp và đáng kể đến kinh tế, an ninh của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 10/11 đã chỉ đạo nhanh chóng thành lập và vận hành cơ quan tham vấn đặc biệt về các vấn đề tài chính, thương mại và công nghiệp để chuẩn bị cho những thay đổi lớn cũng như những hệ quả tiềm tàng có thể xảy ra khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1/2025.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp với sự tham gia của các thành viên chủ chốt trong Nội các Hàn Quốc, nhằm xem xét các điều kiện kinh tế và an ninh trong bối cảnh môi trường bên ngoài đang thay đổi.

Ông Yoon Suk Yeol nhận định những thay đổi đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và an ninh có thể sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump, dẫn đến những tác động trực tiếp và đáng kể đến nền kinh tế và an ninh của Hàn Quốc, do đó Seoul cần có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để chủ động đối phó.

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ ra những cơ hội tiềm năng trong hợp tác với chính quyền mới của Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực đóng tàu, hóa dầu cũng như các ngành công nghiệp chiến lược như Trí tuệ Nhân tạo (AI), công nghệ sinh học tiên tiến và công nghệ lượng tử.

Tổng thống Yoon Suk Yeol lưu ý về những thay đổi đáng kể về mặt cấu trúc an ninh có thể xảy ra khi ông Trump lên nắm quyền, bao gồm quan hệ Mỹ-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lập trường của Mỹ đối với vấn đề Ukraine và các liên minh của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong cuộc họp, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng tái khẳng định cam kết sẽ sớm sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống đắc cử Mỹ Trump để thảo luận về quan hệ song phương.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp với các bộ, ngành để thảo luận về các chiến lược giải quyết những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách thương mại của Mỹ, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Cheong In Kyo cho biết nước này có kế hoạch tăng cường phối hợp với Bộ Thương mại Mỹ để giải quyết những bất ổn xung quanh chính sách thương mại dưới thời chính quyền của ông Trump. Seoul sẽ xem xét kỹ lưỡng các chương trình nghị sự thương mại song phương Hàn-Mỹ đang chờ xử lý và tìm kiếm những biện pháp ứng phó để duy trì mối quan hệ thương mại ổn định.

Theo Bộ trưởng Cheong In Kyo, chương trình nghị sự thương mại Hàn Quốc-Mỹ cho đến nay vẫn được quản lý theo cách ổn định, do đó Hàn Quốc có kế hoạch giải quyết mọi vấn đề trong tương lai một cách toàn diện ở cấp chính phủ để giảm thiểu sự bất ổn cho doanh nghiệp và tiếp tục mối quan hệ thương mại cùng có lợi.

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi tiềm tàng trong chính sách thương mại của Mỹ, bao gồm khả năng cắt giảm hoặc bãi bỏ Đạo luật CHIPS và Khoa học cũng như Đạo luật Giảm lạm phát.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã kêu gọi áp mức thuế tối thiểu 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Điều này gây lo ngại cho không chỉ các đối thủ mà kể cả các đồng minh thân cận của Mỹ.

Hàn Quốc đã tổ chức hai cuộc họp cấp cao liên tiếp vào các ngày 7 và 8/11 về tác động của kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, qua đó phác thảo các chiến lược ứng phó và thảo luận về những vấn đề thương mại quan trọng giữa Seoul và Washington./.

Theo TTXVN