Hai huyền thoại của Man United nghĩ gì về mùa giải vừa qua của CLB cũ?

Trước khi trận đấu giữa Man United và Tottenham Hotspur diễn ra vài ngày, The Athletic đã có cuộc trò chuyện ngắn với Gary Neville và David Beckham, hai huyền thoại ở hai đầu đội hình của nửa đỏ thành Manchester, một cuộc trò chuyện mà ở đó, cả hai huyền thoại đã “trút bầu tâm sự” với trang tin này về những vấn đề “nhức nhối” của đội bóng thân yêu.

Niềm tin sẽ đem đến thành công

Khi nhìn vào mùa giải hiện tại của Man United, đến cả người yêu CLB này nhất cũng không thể nào nói rằng mùa giải sắp kết thúc tới đây là một mùa giải tuyệt vời với nửa đỏ thành Manchester, dù ở đấu trường Châu Âu, họ là một trong số ba đội bóng Anh lọt vào các trận chung kết ở đấu trường châu lục bên cạnh Tottenham Hotspur và Chelsea.

Chứng kiến việc đội bóng thân yêu đứng thứ 16 với chỉ 10 trận thắng, 9 trận hòa và để thua tới 18 trận, chỉ ghi được 42 bàn nhưng để lủng lưới tới 54 bàn, đồng nghĩa với việc nửa đỏ thành Manchester chỉ có thể đạt được nhiều nhất là 42 điểm trong trường hợp họ giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Aston Villa, đương nhiên David Beckham không thể hài lòng nổi với đội nhà. "Rõ ràng, đây là một mùa giải không mấy khả quan của chúng tôi, tôi nói vậy là còn nhẹ đấy. Có thể thấy, CLB đang trải qua một giai đoạn thiếu ổn định", huyền thoại của Man United chia sẻ.

“Sự ổn định” cũng chính là điều mà David Beckham cho rằng anh cùng các đồng đội ở đội hình vàng son của Man United may mắn có được, và cũng là một trong số những lý do giúp Man United thành công trong một quãng thời gian dài đến vậy: “Chúng tôi thực sự may mắn khi là một phần của tập thể Man United ổn định nhất, bởi, khi một CLB có được sự ổn định trong một khoảng thời gian, chắc chắn, CLB đó sễ đạt được thành công”.

"Sự ổn định", đó chính là thứ mà David Beckham cho rằng anh và các đồng đội cũ may mắn có được, đồng thời, cũng là thứ Man United đang rất cần ở thời điểm hiện tại. Nguồn: The Athletic.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại của Man United ở mùa giải hiện tại, một trong số đó là những thay đổi có phần quá nhanh chóng của các ông chủ mới, đứng đầu bởi Sir Jim Ratcliffe, từ việc cắt giảm nhân sự cho tới việc cắt giảm những khoản chi khiến người hâm mộ cũng như các nhân viên lâu năm của Man United cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, với Gary Neville, Sir Jim Ratcliffe không hề có lỗi trong chuyện này, dù anh không phủ nhận việc ông chủ mới của CLB đã thực hiện cuộc cải cách của mình một cách vội vàng: "Không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng trong một năm qua, có nhiều điều ông ấy có thể làm khác đi, nhưng cũng phải nói thêm rằng trước khi ông ấy đến, mọi chuyện đã tệ lắm rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần phải cho ông ấy thời gian để đưa đội bóng này trở lại với thành công".

Bên cạnh Sir Jim Ratcliffe, Ruben Amorim cũng là một cái tên mà theo cả hai huyền thoại này, người hâm mộ Man United cần phải đặt trọn lòng tin: "Tôi tin rằng chúng tôi đang có được một HLV tuyệt vời. Tuy nhiên, người hâm mộ lại đang tập trung vào thành tích trên sân, những điều đã và đang khiến họ cảm thấy không hài lòng. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng anh ấy có thể tạo ra những sự thay đổi cần thiết, bởi lẽ, dù là một HLV trẻ, nhưng anh ấy đã đạt được rất nhiều thành công khi dẫn dắt Sporting Lisbon trước đây" - Beckham chia sẻ với The Athletic.

Một trong số những điều khiến Ruben Amorim bị chỉ trích nhiều nhất ở mùa giải hiện tại đó là việc vị HLV trẻ này luôn trung thành với một phương án chiến thuật duy nhất. Tuy nhiên, theo David Beckham, anh lại cảm thấy thích thú khi Ruben Amorim luôn trung thành với triết lý của mình: "Có thể ở một thời điểm nhất định, tôi nghĩ anh ấy sẽ phải thay đổi phương án cũng như lối chơi của mình. Nhưng tôi thích việc anh ấy giữ vững phương án chiến thuật của mình như thể muốn tuyên bố với mọi người: “Không, tôi sẽ giữ vững hệ thống chiến thuạt của mình”.

Theo Gary Neville, điều mà BLĐ Man United cần phải làm lúc này đó là tạo ra một cuộc cải tổ ở mặt nhân sự, một cuộc cải tổ mà ở đó, Ruben Amorim phải là người được quyết định: “Man United thời điểm hiện tại cần một cuộc cải tổ ở mùa hè. Chúng tôi phải đem về ít nhất 5 đến 6 cầu thủ để thay đổi lối chơi của mình, trong đó có hai tiền đạo, một tiền vệ trung tâm, cùng với đó là hai hậu vệ cánh và một trung vệ. Về mặt tìm kiếm nhân sự, tôi có thể khẳng định rằng Ruben Amorim làm rất tốt điều này, vì vậy, CLB cần phải đáp ứng được những yêu cầu về mặt nhân sự của anh ấy".

Cả hai "Quỷ đầu đàn" một thời đều cho rằng Man United cần phải đặt trọn niềm tin vào Ruben Amorim, đặc biệt là ở mặt lựa chọn nhân sự cho mùa sau. Nguồn: NBC News.

Tất cả vì mục tiêu Europa League

Trải qua một mùa giải có thể được xem là tệ hại khi chỉ xếp thứ 16, tuy nhiên, nếu giành được danh hiệu Europa League ở mùa giải năm nay, Man United sẽ có được tấm vé tham dự Champions League mùa sau, một tấm vé mà theo Gary Neville có ý nghĩa rất lớn về mặt hình ảnh cho nửa đỏ thành Manchester ở mùa giải sau, cũng chính vì vậy, anh cảm thấy lo lắng cho đội nhà trước khi trận đấn diễn ra vào rạng sáng thứ 5 tuần này (theo giờ Việt Nam): “Trận đấu này khiến ruột gan tôi rối loạn hết cả lên bởi tầm quan trọng của nó cho cả hai đội, không chỉ ở mặt danh hiệu, không chỉ ở mặt thành tích, mà còn ở những lợi ích tài chính cũng như nhân sự mà nó có thể đem lại cho cả hai CLB ở mùa giải sắp tới”.

Hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao Gary Neville lại cảm thấy lo lắng trước khi trận đấu diễn ra khi nhìn vào thành tích đối đầu của Man United trước Tottenham ở mùa giải hiện tại. Theo thống kê, ở mùa này, Tottenham đã giành chiến thắng trước Manchester United ở cả 3 cuộc đối đầu, trong đó có hai trận ở Premier League và một trận ở League Cup. Đáng lo ngại hơn, ở 3 trận đấu đó, Man United đã nhận tổng cộng 8 bàn thua, trong đó, nổi bật nhất là 4 bàn thua ở trận đấu League Cup diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Ở mùa giải hiện tại, Man United đã nhận tổng cộng 8 bàn thua trước Tottenham. Nguồn: Coaches' voices.

Nếu tính rộng ra, thành tích của Man United cũng không mấy khả quan trước “Gà trống”. Cụ thể, theo thống kê, Man United chưa hề thắng trước Tottenham ở 6 trận gần nhất, trong đó có 2 trận hòa và 4 trận thua, thống kê chắc chắn sẽ khiến NHM Man United cảm thấy lo lắng cho đội nhà trước khi trận đấu diễn ra trên sân San Mames vào rạng sáng thứ 5 tuần này.

Dù phải đối mặt với khá nhiều thống kê bất lợi, cùng với đó là thành tích nghèo nàn ở mùa giải vừa qua, nhưng khi nhìn lại những gì mà nửa đỏ thành Manchester đã làm được ở đấu trường Châu Âu mùa giải này, đặc biệt là ở “cú lội ngược dòng” vô tiền khoáng hậu trước Olympique Lyon hồi tháng 4 năm nay, NHM Man United hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin vào đoàn quân của HLV Ruben Amorim, những người đang rất cần điều này trước khi bước vào cuộc đối đầu với người đồng hương Tottenham ở trận đấu diễn ra trên sân San Mames.

KDNX

Tư liệu và hình ảnh từ: The Athletic.