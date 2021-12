Xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện ở cấp học mầm non

Ngoài chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, trang thiết bị, điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ; thì việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện trong trường mầm non (MN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không đơn thuần là nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho trẻ; mà còn là trách nhiệm, thể hiện mức độ uy tín của nhà trường đối với học sinh, các bậc cha mẹ cũng như cộng đồng xã hội.

Một hoạt động ngoài trời của cô, trò Trường Mầm non Vĩnh Ninh, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc).

Từ chỗ thiếu phòng học, cơ sở vật chất (CSVC) không đồng bộ, đến nay, Trường MN Vĩnh Ninh, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) đã được đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng, nhà bếp, cải tạo sân vườn khang trang; đồng thời, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ. Các phòng học được xây dựng kiên cố, bảo đảm tiêu chí thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Cô giáo Lưu Thị Hải, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện ngoài đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan khuôn viên xanh, sạch, đẹp, nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác bán trú. Đây cũng là hoạt động nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Ngoài ra, để trẻ được học tập an toàn, vui chơi, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, hằng năm nhà trường đều rà soát bổ sung các trang thiết bị, đồ chơi ngoài trời còn thiếu; các đồ dùng, đồ chơi trong lớp học được sắp xếp gần gũi, quen thuộc, thiết kế an toàn, trang trí đẹp mắt...

Tại Trường MN Đông Quang (Đông Sơn) mục tiêu hướng tới trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện đó là “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Theo đó, để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. Kiểm tra, rà soát, sửa chữa kịp thời CSVC bị hư hỏng, loại bỏ các yếu tố gây mất an toàn cho trẻ. Trong các hoạt động giáo dục, ban giám hiệu luôn nhắc nhở đội ngũ giáo viên phải ân cần, gần gũi, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ tận tình, chu đáo, thân thiện để trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp; tuyệt đối không dùng bất kỳ một hình thức phạt nào ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong mọi hoàn cảnh phải bảo đảm an toàn cho trẻ, nói không với bạo lực học đường. Nhờ đó, nhiều năm học qua, 100% trẻ học tập tại trường được bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần.

Theo cô giáo Trương Thị Hạnh, Trưởng Phòng Giáo dục MN, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), không chỉ Trường MN Vĩnh Ninh hay Trường MN Đông Quang, thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nhiều năm qua, các trường MN trên địa bàn tỉnh đều quan tâm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Trong đó, các nhà trường đã chú trọng đầu tư mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bảo đảm an toàn, phù hợp cả về môi trường bên trong, bên ngoài lớp học. Không gian lớp học được sắp xếp, bố trí hợp lý với các “góc học tập”, “góc sáng tạo”, “góc thư viện” để trẻ trải nghiệm, khám phá, vui chơi và phát triển. Môi trường bên ngoài được đầu tư thiết kế thân thiện, bảo đảm an toàn, thẩm mỹ, sáng tạo để trẻ “học mà chơi, chơi mà học”, góp phần giáo dục, hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ. Bếp ăn bán trú được bố trí theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm chế độ kiểm tra thực phẩm 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Ngoài ra, các nhà trường cũng đã làm tốt công tác phối hợp với ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong trường học. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thường xuyên vệ sinh, khử khẩn khuôn viên, trường lớp, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện nghiêm những khuyến cáo trong phòng, chống dịch của ngành chức năng và chính quyền địa phương. Ngoài mua sắm đầy đủ khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn..., các trường học chủ động lắp đặt các bồn rửa tay và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ, vận động phụ huynh không đưa trẻ đến trường nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bảo đảm sức khỏe cho trẻ và cán bộ, giáo viên cũng như thực hiện tốt chương trình giáo dục MN, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Giáo dục MN là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Do đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong trường MN là vô cùng cần thiết và đặc biệt quan trọng. Những nỗ lực của các nhà trường trong xây dựng trường MN an toàn, thân thiện thời gian qua đã được ngành chức năng, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh đánh giá, ghi nhận. Tuy nhiên, an toàn trường học chỉ có tính tương đối, do đó, mỗi cán bộ, giáo viên, mỗi đơn vị trường cần nỗ lực hơn nữa, nêu cao vai trò, trách nhiệm cùng với ngành chức năng, chính quyền địa phương hiện thực hóa mục tiêu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Bài và ảnh: Lê Phong