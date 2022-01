Vốn vay ưu đãi - nguồn lực tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo tại huyện Cẩm Thủy

Những năm qua, chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cẩm Thủy đã trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em vững bước theo đuổi ước mơ học tập, tạo dựng tương lai.

Cán bộ NHCSXH huyện Cẩm Thủy hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn tại xã Cẩm Liên.

Gia đình anh Trương Công Hải, thôn Thái Long, xã Cẩm Phú thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc làm thuê. Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng anh vẫn quyết tâm nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn. Khi nghe con báo tin trúng tuyển đại học ở Hà Nội, vợ chồng anh vừa mừng, vừa lo vì không biết lấy đâu ra tiền đóng học phí cho con. Lo lắng được khỏa lấp khi vợ chồng anh được cán bộ tín dụng xã Cẩm Phú hướng dẫn làm thủ tục vay vốn chương trình tín dụng HSSV của NHCSXH. Từ mức vay ban đầu là 30 triệu đồng/năm đã giúp con anh Hải vững vàng trên ghế giảng đường đại học trong 2 năm qua. Anh Hải cho biết: “Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Cẩm Thủy đã giúp con trai tôi thực hiện được ước mơ vào đại học, có một tương lai tốt đẹp hơn. Vợ chồng tôi không chỉ mang ơn mà cố gắng làm việc, động viên các con học tập tốt, có việc làm để trả nghĩa ân tình, cống hiến cho xã hội”.

Cũng nhờ nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng HSSV mà con trai bà Cao Thị Tăng, thôn Quý Sơn, xã Cẩm Quý cũng đã tốt nghiệp đại học, có điều kiện báo hiếu cho cha mẹ. Bà Cao Thị Tăng không giấu được niềm vui: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, thu nhập bấp bênh, lo cái ăn cái mặc đã khó thì số tiền mấy chục triệu đồng mỗi năm đóng học phí cho con thật sự là điều không dám nghĩ đến. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đối với HSSV nên con tôi mới có điều kiện đi học, có việc làm với thu nhập khá”.

Để tạo điều kiện hỗ trợ HSSV nhanh chóng tiếp cận vốn vay, thời gian qua NHCSXH huyện quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện nhiều biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp... Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai kịp thời, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thu nợ, thu lãi hàng tháng tại các điểm giao dịch đối với các hộ gia đình có điều kiện, tự nguyện trả nợ gốc, nợ lãi trước hạn, giúp người dân giao dịch thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí. Nguồn vốn vay ưu đãi đối với HSSV luôn được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu của người vay. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí vào đầu năm học mới. Thông qua đó, khuyến khích phong trào hiếu học, lập nghiệp cho giới trẻ, giúp họ có cơ hội việc làm ổn định trong tương lai. Một điều đáng mừng là qua theo dõi, rà soát, hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích. Việc trả lãi và hoàn vốn được nhiều gia đình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đến thời điểm này, tổng dư nợ của chương trình tín dụng cho vay HSSV trên địa bàn huyện là hơn 3,5 tỷ đồng, với tổng số 114 khách hàng còn dư nợ.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo chị thị của Thủ tướng Chính phủ dẫn tới HSSV phải học trực tuyến, vì vậy nhiều bạn gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận của nhà trường đang theo học để làm thủ tục vay vốn. Nhằm khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời góp phần giải ngân kịp thời cho HSSV thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ. NHCSXH huyện Cẩm Thủy đã tăng cường công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp để tuyên truyền, triển khai và thực hiện kịp thời văn bản của Tổng Giám đốc NHCSXH, văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa về tạo điều kiện cho HSSV vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, thị trấn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền cho hộ gia đình và HSSV liên hệ trực tiếp với nhà trường, cơ sở đào tạo gửi giấy xác nhận (bản scan/ảnh chụp có dấu đỏ) gửi đến hòm thư điện tử của NHCSXH huyện Cẩm Thủy: camthuy.tha@vbsp.vn để làm thủ tục hồ sơ vay vốn. Đối với HSSV gửi bản chính giấy xác nhận ngay sau khi nhận được từ nhà trường để bổ sung lưu hồ sơ tại ngân hàng theo quy định. Đề nghị UBND cấp xã, thị trấn chỉ đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét, xác nhận đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay vốn nhận tiền vay kịp thời. Do điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để tránh nguy cơ lây nhiễm khi trực tiếp tiếp xúc, NHCSXH huyện Cẩm Thủy khuyến khích hộ vay vốn nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản thẻ hoặc tài khoản thanh toán cá nhân của người vay để trang trải các chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, đóng học phí cho HSSV hoặc chuyển vào tài khoản của nhà trường để chi trả tiền học phí của HSSV... Nhờ triển khai kịp thời, đến nay, đã có 36 lượt HSSV được vay vốn tại NHCSXH huyện với số tiền 608 triệu đồng.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay HSSV, thời gian tới, NHCSXH huyện Cẩm Thủy tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ tiết kiệm vay vốn, tạo điều kiện tốt nhất để các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng kịp thời; góp phần tăng nguồn vốn cho vay HSSV và bảo đảm ổn định, bền vững, cùng một đồng vốn nhưng có thể giải quyết cho nhiều thế hệ HSSV thụ hưởng.

Bài và ảnh: Trần Hằng