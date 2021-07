Thí sính “thở phào” khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 8-7, sau khi hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, rất nhiều thí sinh ở Thanh Hóa đã thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc một kỳ thi “lịch sử”.

Sáng 8-7, thi sinh làm bài thi Tổ hợp khoa học tự nhiên và Tổ hợp khoa học xã hội. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi 3 môn Tổ hợp khoa học xã hội năm nay không khó nhưng có sự phân loại cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức cơ bản trong chương trình mà còn phải có sự hiểu biết về các kiến thức xã hội. Các môn thi Tổ hợp khoa học tự nhiên phần lớn các thí sinh đánh giá đề thi không quá khó nhưng đạt được điểm cao không phải dễ.

Buổi chiều 8-7 thí sinh bước vào môn thi cuối cùng với môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Tại điểm thi huyện Đông Sơn, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự tham gia đảm bảo an ninh - trật tự, bảo vệ hội đồng thi. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, công tác an ninh - trật tự tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 được đảm bảo. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hầu hết phụ huynh sau khi đưa con em mình đến điểm thi đều trở về nhà, không tụ tập đông người nơi cổng trường.

Tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, sau khi kết thúc môn ngoại ngữ, thí sinh ra về với tâm trạng thoải mái, tự tin.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1 vui vẻ thông tin quá trình làm bài với phụ huynh.

Có thể nói, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp. Mặc dù bước vào ngày thi đầu tiên do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên Thanh Hóa có mưa to ở nhiều địa phương, nhưng thí sinh đã “đội mưa” đến điểm thi an toàn.

Tại 75 điểm thi trên toàn tỉnh đều chủ động triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ cổng vào khu vực thi đến các phòng thi. Đồng thời bố trí phòng thi dự phòng sử dụng cho các đối tượng có liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Tương ứng các điểm thi là 75 đội hình thanh niên tình nguyện gồm 2.900 tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi”.

Cùng với đó, lực lượng công an hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc và các địa điểm tổ chức thi nhằm phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng gây mất trật tự, ảnh hưởng đến thí sinh.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông