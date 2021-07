Thanh Hoá: Tỷ lệ thí sinh tham dự thi bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội đạt trên 99%

Sáng 8-7, thí sinh trong toàn tỉnh bước vào buổi thi thứ ba Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH).

Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường Tĩnh Gia 2.

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, kết thúc buổi thi thứ ba, tại 75 điểm thi trong toàn tỉnh có 72 lượt thí sinh vắng thi ở bài thi Tổ hợp KHTN, tỷ lệ thí sinh dự thi bài thi tổ hợp này đạt 99,78%.

Đối với bài thi Tổ hợp KHXH, toàn tỉnh có 357 lượt thí sinh vắng thi, tỷ lệ dự thi bài thi tổ hợp này đạt đạt 99,56%.

Tại 75 điểm thi không có cán bộ làm công tác thi, thí sinh dự thi vi phạm quy chế thi.

Toàn tỉnh duy trì 10 phòng cho 15 thí sinh liên quan đến dịch bệnh COVID-19 dự thi tại các điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước, THPT Như Xuân, THPT Lê Văn Hưu, THPT Mai Anh Tuấn, THPT Quảng Xương 2, THPT Tĩnh Gia 1, THPT Tĩnh Gia 2, THPT Hoằng Hoá 2 và THPT Như Thanh 2.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra công thi tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 4.

Qua đánh giá của Sở GD&ĐT, buổi thi thứ 3 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, đúng quy chế. Các hội đồng thi trong tỉnh đều thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy chế thi, công tác chống dịch COVID-19. Thí sinh và người nhà thí sinh đều chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch tại các điểm thi. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được các địa phương phối hợp thực hiện tốt.

Theo lịch thi, chiều nay, 8-7, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ - môn cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thời gian làm bài 60 phút.

Phong Sắc