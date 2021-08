Thanh Hoá: Tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ngay tại lớp học

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị “Tổng kết năm học 2020-2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022” và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 vừa được Sở GD&ĐT ban hành gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, thời gian tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ở các cấp học bắt đầu từ 8h00’, sáng chủ nhật, ngày 5-9-2021 (thời lượng tổ chức ngắn gọn, không kéo dài).

Đối với các trường Mầm non: Tổ chức khai giảng tại mỗi lớp học (không tổ chức tập trung), gồm các hoạt động: Giáo viên đón trẻ vào lớp; ổn định tổ chức; tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui chơi (có thể trình chiếu hoặc xem qua video, trực tuyến); giáo viên tại nhóm, lớp tổ chức hoạt động tạo không khí vui tươi cho trẻ,... Tùy theo tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương các đơn vị có cách thức tổ chức khai giảng trong lớp học cho phù hợp.

Đối với các trường phổ thông và trung tâm GDNN-GDTX: Tổ chức khai giảng tại mỗi lớp học (không tổ chức tập trung), các nội dung khai giảng được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường hoặc trực tuyến.

Việc tổ chức khai giảng, triển khai hoạt động giáo dục trong đơn vị, trường học phải đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, như: Khẩu trang; khoảng cách; kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn,… đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh,… khi vào đơn vị, trường học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trường quan tâm tới việc trang trí khuôn viên trường học, treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu,… tạo không khí vui tươi, trang trọng, ý nghĩa của ngày khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Đối với những học sinh của tỉnh ngoài theo bố, mẹ về tỉnh Thanh Hóa, do điều kiện dịch bệnh chưa thể trở lại trường học: Theo nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh và được sự thống nhất của cơ sở giáo dục nơi học sinh đang theo học thì các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện cho học sinh tạm học cho đến khi có thể trở lại trường học ở tỉnh ngoài.

Quan tâm, có phương án bố trí việc học cho người học đang phải điều trị, cách ly (F0, F1, F2,…); ở trong khu dân cư đang phong toả.

Các đơn vị, trường học: Liên hệ, phối hợp với Công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước khu vực cổng; thuận tiện cho việc đưa đón trẻ, học sinh đến trường.

Đối với các đơn vị, trường học tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến: Dùng một trong các dịch vụ cung cấp hội họp trực tuyến (có thể sử dụng Hệ thống trực tuyến K12online để thực hiện; liên hệ với Viettel Thanh Hoá qua số điện thoại 0968.029.028 để được khởi tạo Hệ thống và hỗ trợ (miễn phí) trước ngày 25-8-2021.

Phong Sắc