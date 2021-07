Thanh Hoá: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 8-7, thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi môn Ngoại ngữ - bài thi cuối của kỳ thi với thời gian làm bài 60 phút.

Đồng chí Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hoá kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Bỉm Sơn.

Nhằm siết chặt công tác quản lý thi và tổ chức thực hiện thi ở các điểm thi, trong buổi thi cuối của kỳ thi, đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hoá cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi đã đi kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi thuộc huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.

Đại diện điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (Bỉm Sơn) báo cáo công tác thi của điểm thi.

Báo cáo nhanh từ các điểm thi cho biết, các khâu tổ chức kỳ thi được thực hiện đúng quy chế; công tác bảo vệ, niêm yết danh sách phòng thi đến chuẩn bị cơ sở vật chất đều được thực hiện tốt; các khâu nhận đề thi, phát đề bảo đảm quy trình, thí sinh có ý thức làm bài thi và chấp hành đúng thời gian, nội quy phòng thi. Cán bộ làm công tác thi, thí sinh dự thi chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Kiểm tra thân nhiệt thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoằng Hoá 2 trước khi vào thi.

Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào khu vực thi và phòng thi. Công tác an ninh - trật tự trong và ngoài khu vực thi được bảo đảm…

Qua kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hoá Trần Văn Thức ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tổ chức coi thi của các điểm thi, đồng thời lưu ý các điểm thi xử lý linh hoạt, hiệu quả các khâu tổ chức. Không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, tập trung thực hiện tốt các khâu trong phòng, chống dịch COVID-19, khâu bảo quản đề thi, bài thi và vận chuyển bài thi sau khi kết thúc kỳ thi… bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ, toàn tỉnh có 129 lượt thí sinh vắng thi; không có thí sinh vi phạm quy chế thi; tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,62%.

Như vậy, qua 2 ngày thi, tại 75 điểm thi trong toàn tỉnh có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 2 (Đông Sơn) vi phạm quy chế thi với lý do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi; tỷ lệ thí sinh tham dự thi ở các môn đều đạt trên 99,50%.

Kiểm tra niêm yết danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT Hoằng Hoá 2.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức, mằc dù kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Song, với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kỳ thi đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy chế thi cũng như bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Để đạt được kết quả này, trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi, Ngành giáo dục, các sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hóa trong việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; công tác bảo đảm an ninh - trật tự; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Cùng với đó, quá trình ôn luyện cho học sinh, kết thúc chương trình học chính khoá cũng được Ngành giáo dục chỉ đạo thực hiện bài bản, khoa học, hợp lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Thanh Hoá Trần Văn Thức phát biểu chỉ đạo tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (Bỉm Sơn).

Đặc biệt, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng như: Công an, y tế, điện lực… đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của kỳ thi. Trong đó, lực lượng công an đã làm tốt nhiệm vụ phối hợp trong việc tiếp nhận đề thi, in sao đề thi, bảo vệ đề, bài thi, vận chuyển bài thi bảo đảm các quy định. Ngành Y tế phối hợp làm tốt khâu phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm sức khoẻ cho các lực lượng tham gia kỳ thi. Đối với Ngành điện, mặc dù bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, song đã thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn điện tại các điểm thi. Nhờ đó, trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi không có sự cố đáng tiếc xảy ra, an toàn giao thông, an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực thi luôn được bảo đảm, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra an toàn cả trong quy chế chuyên môn và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phong Sắc