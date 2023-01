Thanh Hóa giảm mức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc giảm mức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, giữ ổn định mức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022. (Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP, ngày 20-12-2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và công văn số 730/UBND-KTTC, ngày 17-1-2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đã hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT; Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá về mức thu học phí kỳ II năm học 2022-2023.

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và để tổ chức mức thu học phí học kỳ II, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau: Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo quản chi thường xuyên, giữ ổn định mức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022.

Được biết, học kỳ I năm học 2022-2023, tại TP Thanh Hoá các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong hệ thống công lập có mức thu học phí 300.000 đồng/HS/tháng. So với năm học 2021-2022, học phí bậc mầm non tăng 53,8% (195.000 đồng/học sinh/tháng), bậc THCS tăng 150% (120.000 đồng/học sinh/tháng), bậc THPT tăng 93,5% (155.000 đồng/học sinh/tháng)…

Ngoài việc học phí đồng loạt tăng, nhiều khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác của năm học 2022-2023 cũng tăng hơn so năm học trước.

Tin, ảnh: Hoài Thu